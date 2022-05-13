Павел Санаев просит считать его украинским писателем

Я не против — пусть считает. Даже без знания мовы. Правда, Паша, как ни старался, даже по— русски ничего другого, кроме «Похороните меня за плинтусом» так и не сваял. Сваял — но крайне неудачно. Хотя — надо отдать должное — эта первая его книга — была несомненно хороша. Сага одной безумной творческой семьи.

Мне она искренне понравилась — и стилем, и тонким сарказмом.

Но… у писателей всегда есть одно но… Иногда есть и стиль, и слог, и некий юмор и тонкое наблюдение над жизнью рядом живущих, но нет главного — стержня. Рыхлость и слезливость натуры. Без аналитического ума.

Вот эта глупая слезливость пацифизма, дескать, ой, ой.. я такой мягкий и пушистый, что только на то и способен, что канючить да бинты сворачивать..

Впрочем, меня бы это и не зацепило — сколько этих — «псевдо-писателей», которые нацепят на себя табличку «ЯМы — нет войне» и свято уверены, что их не зацепит. Их тут же осыпят лепестками роз и штыки сложат поленницей.. Бывает.

Я об украинском писателе. Паша идет правильным путем. Это отличная для него компания.

Вот, например, украинский писатель Олег Витвицкий. Его книга для детей тоже получила всенародную украинскую любовь. Она о приключениях мальчика Алярмика. Цикл начал издаваться в 2013-м году и на данный момент включает в себя две книги: «Повстанческая азбука» и «Приключения Алярмика и его друзей».

Главный герой книги — маленький воин Украинской Повстанческой Армии Алярмик (от немецкого слова Alarm — сигнал тревоги), который побеждает всех врагов, включая императора по фамилии Лилипутин.

Во второй книге цикла «Приключения Алярмика» герой сражается уже против красных партизан. В борьбе с красными партизанами Алярмику помогают, кто бы вы думали? Киборги из будущего! Десантируются прямо из Донецкого аэропорта!

Или будущая соратница нашего гения — писательница Татьяна Пакалюк «Приключения маленького укропчика». Там самолетик — укропчик попадает в плен к врагам, конечно же, русским и мужественно начинает голодать..

А самые украинские писатели — братья Капрановы, ярые националисты и члены организации «Тризуб» имени Степана Бандеры, станут лучшими друзьями нашего Санаева. Они его научат, как правильно писать книги. Вот эта книга — «Бандера и Я» является эталоном украинской прозы.

И наверно, оценят книгу Санаева. Дескать, сумасшедшая бабка воспитала настоящего украинского писателя. Это в лучшем случае..

Ну а в худшем объявят Павлу, что он типичная русская свинья и не понимает украинские традиции. И даже не доверят бинты сворачивать.

Впрочем, такое уже с писателями случалось — Хармс бегал по Невскому и ждал немцев-освободителей, Пришвин — в своих дневниковых записях тоже ждал спасения от «российского ярма». Не дождались — времна были суровые.

А Пашу Санаева я бы хоть сейчас послал на укрепление украинских писателей. Поднабраться бандеровского духа.

Может его кроме стирки бинтов, еще научат коктейли Молотова разливать..

А впрочем — пусть здесь небо коптит, как тот же Дениска Драгунский. Нам без дураков скучно…