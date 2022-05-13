Катар и ФРГ на переговорах о поставках газа не достигли успеха, а Бразилия, вслед за аравийскими монархиями, отказала США в увеличении поставок нефти на мировой рынок. Венгрия заблокировала очередной европейский пакет антироссийских санкций, который предусматривал полный отказ от поставок российской нефти, а Болгарии, в случае его принятия, обещают на несколько лет эту возможность предоставить. Немецкие политики утверждают, что ФРГ до конца года полностью избавят от зависимости от российских энергоносителей, а немецкий бизнес открывает соответствующие счета в «Газпромбанке» для того, чтобы закупать российский газ по указанной ему Путиным схеме, потому что неоткуда этот самый газ взять, хоть тресни, а без него никак. Нету свободного газа на рынке и не будет.

Напоминает это старинный то ли анекдот, то ли тост из гайдаевской «Кавказской пленницы». «Хочу купить корову, но не имею возможности. Могу купить козу, но не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями». И ведь лучше не скажешь! Западные политики хотели бы, чтобы России не было, а она есть. Все они, за редкими исключениями, готовы были бы согласиться на то, чтобы если уж она всё равно есть, так хотя бы не Путин её возглавлял, а скинуть его не могут, как ни пытаются. Ну, и уж, если и Россия на картах есть, и Путин её президент, так хотя бы разорить её вконец, чтл ли? Санкции ввести, нефть и газ не покупать, не продавать ей ничего, особенно по части технологий, и деньги её, находящиеся в пределах досягаемости прибрать к рукам. Ну, санкции ввели, деньги и активы, какие смогли, украли. А самим от этого только хуже стало. Плохо рассчитали, что ли?

Хочет Запад сам себя разорить и добиться полной потери доверия к каким угодно своим институтам, структурам и инициативам? Не вопрос. Семь футов под килем, ветер в корму. Хотят европейцы переругаться вдрызг и между собой, и с американцами, не говоря уже о России и Китае? Ну, у них это отлично получается. Нужно ещё кому-то в Евросоюзе доказывать, что никому из его членов эта организация не приносит никакой пользы, кроме вреда? Нет. Что никому она не нужна, кроме ничтожной кучки безответственных, эгоистичных, наглых, самовлюблённых, глупых как пробка и в высшей мере необразованных евробюрократов, типа Борреля, Туска или Урсулы фон дер Ляйен? Да, тоже нет. С этим они успешно справились. Так долго, прицельно и кучно, практически очередями, «стрелять себе в ногу» — это надо было суметь. Ну, сумели. Дальше, что? Россия на своём месте. И, кстати, Китай на своём. Душили они нас, душили… Прямо, сплошной Булгаков получается. По-шариковски работают, идиоты…