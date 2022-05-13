«Новый поворот». Макаревич запел на иврите

Догадавшись, что люди, названные «мудачьем» и «говном», не слишком охотно идут на концерты, Андрей Макаревич взялся осваивать новую целевую аудиторию. На днях он записал песню на милом сердцу иврите, угрожающе (отлично подошло бы как слоган Моссада) назвав ее «Беяхад» («Мы рядом»). Перевод ли это чего-то из очень-очень старого (а есть люди, которые прямо вот берут и слушают творчество Макаревича последних 30 лет?), либо новая композиция — сразу не сообщили, да, в общем-то, и плевать. Макаревич — это давно не о песнях, и мы недавно писали, почему не только он.

И, честно говоря, интереснее, когда уже и Моргенштерн заговорит о наркоте на иврите или хотя бы на более подходящем ему идише. Когда Галкин начнет голосом Ельцина высмеивать кромешную дичь в местном парламенте, Собчак честно выдавит из Пугачевой слезинку палестинского ребенка, а Невзоров примется изучать арабских скакунов и ржать над дремучим религиозным фанатизмом еврейских ортодоксов. Ведь чем дольше все эти эмигранты не интегрируются в израильское пространство, тем сильнее кажется, что они очень хотят вернуться. Хотя бы просто нам назло.

Другое дело, что, как только они займутся перечисленным — их пинками выгонят обратно. Потому и не займутся. Подскажите, как там на иврите будет «двуличные трусы?». Есть еще спецы, кроме Вадимовича?