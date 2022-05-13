{ 13 мая 2022 }

США предложили лишить Украину продовольствия

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Пока Конгресс США подмахивает документ о выделении $40 млрд помощи Украине, Сонный Джо разоткровенничался. Начав с пропагандистских пошлостей о том, что Путин поднял цены на зерно и топливо, он заявил, что помочь делу все-таки можно. По его словам, сейчас на Украине находятся 20 млн тонн зерна, попадание которых на рынок должно снизить мировые цены на продовольствие. И США, по его словам, работают над этим вопросом.

Сейчас цены на пшеницу в Европе держатся выше 400 евро за тонну ($420), то есть США не прочь наложить лапу на критически важный товар стоимостью около $8,5 млрд. И есть основания полагать, что значительная часть этих денег останется в руках союзников Украины, которые помогают ей не просто так, а в кредит. Долги же нужно гасить — деньгами или ресурсами. Сейчас речь идет о зерне, однако нет сомнений в том, что этим дело не ограничится. Западу, в частности, могут быть интересны и запасы других с/х культур, а также минеральное сырье. В частности, титан, который нужен тому же Боингу для замещения поставок из России.

В общем, Украина при полном попустительстве своих властей превращается в бантустан, из которого вывозят запасы продовольствия и ресурсов в обмен на «помощь» в виде оружия, зачастую старого. И ведь самой Украине это зерно тоже необходимо для продовольственной безопасности в условиях срыва посевной. А тем временем НАТО обновляет свой арсенал, стимулирует ВПК и получает сырье для снижения цен внутри своих стран-членов. Что тут сказать — печальна участь государства, доверившегося Западу и ставшего его марионеткой.

Мейстер


Похожие посты:


  1. Гордон предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, а в Россию-1

    2. Гордон предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, а в Россию-1

    Из жизни идиотов. Журналист Дмитрий Гордон, который на Украине и у отечественных либералов числится знаменитым интервьюером, то ли в шутку, то ли всерьёз предложил переименовать Украину не в Русь-Украину, каковая идея недавно была там высказана (вариант Марии Захаровой, [Читать...]


  2. Эмир Кустурица считает, что Россия должна спасти Украину от повторения югославского пути

    3. Эмир Кустурица считает, что Россия должна спасти Украину от повторения югославского пути

    Кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица считает, что Россия должна защитить русских, проживающих в Украине, и спасти страну от катастрофы. – К сожалению, Украина сейчас идет по тому же пути, что и Югославия когда-то, – цитирует ИТАР-ТАСС высказывание известного [Читать...]


  3. Военнослужащие Британии готовы к переброске на Украину

    4. Военнослужащие Британии готовы к переброске на Украину

    Британия заявила, что от 400 до 600 её военнослужащих готовы к переброске на Украину, на случай её столкновения с Россией — судя по всему, в рамках попытки силового захвата Киевом Донбасса, под предлогом того, что Россия «готова к [Читать...]


  4. 200 канадских спецназовцев направлены на Украину

    5. 200 канадских спецназовцев направлены на Украину

    Направление 200 канадских спецназовцев на Украину для тренировки местных силовиков и, в случае чего, организации эвакуации канадского посольства (?!) очень точно характеризует уровень истерии в странах Североатлантического альянса вокруг российско-украинских отношений и текущей ситуации с требованиями России по [Читать...]


  5. Bon Jovi предложили дешевые билеты необеспеченным поклонникам

    6. Bon Jovi предложили дешевые билеты необеспеченным поклонникам

    Рок-группа Bon Jovi сделала своим поклонникам щедрый подарок. В следующем году они отправляются в турне под названием Because We Can и предлагают своим поклонникам бюджетный вариант посещения их концертов. Gigwise сообщает, что самый дешевый билет на концерт рокеров [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»