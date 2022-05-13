США предложили лишить Украину продовольствия

Пока Конгресс США подмахивает документ о выделении $40 млрд помощи Украине, Сонный Джо разоткровенничался. Начав с пропагандистских пошлостей о том, что Путин поднял цены на зерно и топливо, он заявил, что помочь делу все-таки можно. По его словам, сейчас на Украине находятся 20 млн тонн зерна, попадание которых на рынок должно снизить мировые цены на продовольствие. И США, по его словам, работают над этим вопросом.

Сейчас цены на пшеницу в Европе держатся выше 400 евро за тонну ($420), то есть США не прочь наложить лапу на критически важный товар стоимостью около $8,5 млрд. И есть основания полагать, что значительная часть этих денег останется в руках союзников Украины, которые помогают ей не просто так, а в кредит. Долги же нужно гасить — деньгами или ресурсами. Сейчас речь идет о зерне, однако нет сомнений в том, что этим дело не ограничится. Западу, в частности, могут быть интересны и запасы других с/х культур, а также минеральное сырье. В частности, титан, который нужен тому же Боингу для замещения поставок из России.

В общем, Украина при полном попустительстве своих властей превращается в бантустан, из которого вывозят запасы продовольствия и ресурсов в обмен на «помощь» в виде оружия, зачастую старого. И ведь самой Украине это зерно тоже необходимо для продовольственной безопасности в условиях срыва посевной. А тем временем НАТО обновляет свой арсенал, стимулирует ВПК и получает сырье для снижения цен внутри своих стран-членов. Что тут сказать — печальна участь государства, доверившегося Западу и ставшего его марионеткой.