Обоснование легитимности принудительной смены режима

Отличное обоснование легитимности принудительной смены американцами режимов, которые они объявили авторитарными или диктаторскими дал Генри Киссинджер. Вот уж, в самом деле, старый конь борозды не испортит, хотя и глубоко не вспашет. Оказывается, менять такого рода режимы можно и нужно, поскольку по нынешним временам они способны создавать столь разрушительные виды вооружений, что их демократиям (США и Великобритания — в первых рядах), сменить может уже и совсем не удастся. А это же нехорошо?! Согласимся с «Кисси». Нехорошо. По крайней мере, для самих американцев и тех, кому они милостиво разрешили к себе примкнуть, как Британии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Или просто подгребли под себя, как Тайвань, Японию и Южную Корею. Очень нехорошо. Так, глядишь, каждый на планете сам по себе заживёт, без пригляду!

Позиция роскошная. Или ты действуешь, как тебе скажут, вне зависимости от того, выгодно это тебе или нет, опасно для твоего будущего или вообще самоубийственно (что нынче и имеет место быть в ситуации с Европой и Россией, а также несчастной Украиной и всеми теми постсоветскими республиками, которые американцы хоронят, сталкивая их лоб в лоб с Россией), или тебя объявляют диктатурой и меняют в твоей стране власть. Насчёт методов можно даже не заморачиваться. Хоть интервенцией, как в Ираке и Ливии, хоть революцию или переворот устроят, как в Египте, Армении или на Украине, хоть политическим путём, на выборах, как уже обещали Турции. Главное — цель оправдывает средства. Америка же демократия? Демократия. По крайней мере, так её политики свою страну характеризуют, а им виднее. А демократия — это высшая форма устройства человеческого общества. Особенно американская.

Так сказал сам Генри Киссинджер. Не Заратустра, конечно, но по нынешним временам куда более значимая фигура, чем древний персидский пророк. В Античности или Средневековье никто такими материями, как чужой авторитаризм или собственная демократия не заморачивался и войны врагам объявляли бесхитростно, без экивоков и реверансов перед историей. Могли, конечно, сослаться на волю Б-жью (или богов), либо какие-то вины и обиды, большей частью вымышленные, но по большей частью были честны. Шли за добычей, либо отжать какую-то особо ценную территорию (рудник, морской порт, лес, поле, озеро или город), так и объясняли. Хотели придушить торгового конкурента или опасного соперника — не вопрос. Все всё понимают. А бьёт он яйца с тупого или острого конца — какая разница?! Это теперь Киссинджер почти что каноника Свифта цитирует…

В общем-то, можно риторику почтенного мэтра и упростить, избавив от излишне заковыристых терминов, которые и многие из самих американцев не особо понимают. Тем более, что их демократия на поверку хуже любого авторитаризма будет. Более разрушительная и бесчеловечная, тупая и жестокая, глупая и несправедливая, лживая и подлая, самовлюблённая и рефлексирующая, с такими комплексами и фобиями, что пора было бы к Америке доктора звать, да поздно уже. Не поможет. Если по Соединённым Штатам судить, то формула проста — по Обаме. «Мы единственные в своём роде, уникальные и наша миссия быть в этом мире главными. Всех учить, наставлять, возглавлять и ставить на место, если забудутся. Аминь и да будет так. А всех, кто против, мы опустим, загнобим и разотрём в порошок». Не правда ли — это именно то, что сказал Киссинджер? Единственная проблема: вряд ли кто-нибудь из тех, кого он имел в виду, с ним согласится…