Литва и террористы

Решение сейма Литвы, все 128 депутатов которого единогласно признали Россию «террористическим государством», призвав создать в отношении неё особый международный трибунал, который должен расследовать “систематические преступления России в отношении гражданского (?!) населения Украины”, которому должно быть подсудно всё высшее российское начальство, видимо должно обозначить очередную пугалку Больших Парней в отношении Москвы, которую дали озвучить современному политическому олицетворению традиционного для любого гоп-стопа явления: мелкий шпанёнок-забияка напрашивается на неприятности, а за него потом вступаются стоящие за углом громилы. Нормальное такое кино. Сто раз его проходили.

Почему американцы именно Литву на это дело напрягли, вопрос. В принципе, могли кого угодно из тех, которых не жалко. Хоть Латвию с Эстонией, хоть Великобританию или Люксембург. Какая, в самом деле, разница, через кого озвучивать пугалку, слать Путину и его стране в целом очередную чёрную метку и показывать козу? Для того, чтобы провести какой угодно трибунал над кем угодно по какому угодно поводу, эту страну надо разгромить, как в своё время было с Сербией и, желательно, оккупировать, как Ирак. Иначе никак не получится. Что до формулировок, особенно насчёт «геноцида украинского народа», тут всё верно, только претензии не в тот адрес. Их надо Порошенко с Зеленским сотоварищи предъявлять. А заодно всем их кураторам — в первую очередь из Вашингтона.

Хотелось бы, чтобы их им после победы Москвы над киевским режимом и предъявили. И по Донбассу, и по тому, что сейчас ВСУ и нацбаты на Украине творят, обстреливая мирные районы и убивая гражданских. Но это ещё впереди. Так что, понимая, что это неизбежно, литовцы и те, кто их на это из Штатов подпряг, либо на опережение пытаются сработать, чтобы самим попытаться от преступлений Киева отмазаться, пока не поздно, либо впали в очередную истерику из-за того, что ни заставить весь мир осудить Россию и начать с ней бороться у них не получается, ни в самой России народ против власти поднять. Вдруг какие-нибудь идиоты на знакомые формулировки откликнутся и пойдут на улицы русских чморить или, если это будут российские улицы, Путина свергать. Ну, хотеть не вредно…