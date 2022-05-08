{ 8 мая 2022 }

Эмбарго на нефть ещё не родилось

Рубрики: [политика]  

Эмбарго на нефть ещё не родилось. Пока что в муках. Казалось, что предродовых, но теперь сроки сдвинуты совсем уж на 9 месяцев. Прям вот символично. Надо на сохранении полежать и только потом родить. Или — не родить

 

Прекращение закупок нефти у России Евросоюзом будет уже не просто выстрелом в ногу, а куда-то повыше, в область гениталий. От одних слухов про эмбарго нефтяной рынок начинает распирать, и как только появляется благая весть, что не клеится — отпускает. Цены то прут вверх, то опускаются. Правда, касается это только бирж, но точно не заправок. Там-то цены стабильны, вниз идти не хотят никак. И европейский водитель тоже с ужасом читает новости о новом, шестом пакете антироссийских санкций.

Спасают Европу пока что только несколько стран. Разумеется — Венгрия, которая категорически против эмбарго и справедливо сравнивает его с атомной бомбой. Кроме неё — Болгария, Чехия и Словакия — этим эмбарго может и хочется, но не хочется пустых шоссе и социального взрыва, который будет неизбежен. Торгуются, клянчат отсрочку. Может и выклянчат.

Но вот решение отложить эмбарго на 9 месяцев — оно воистину соломоново. Потому что никто не знает, а что там будет через 9 месяцев. Вполне вероятно, что этот вопрос вообще уйдёт сам собой. Вообще, этот срок — очень показательный. Европа только сейчас вступает в полосу мощнейшего кризиса, который сама же и спровоцировала и он будет только усугубляться. Через девять месяцев взгляды европейских политиков могут кардинально поменяться. И не исключено, что и сами европейские политики тоже во многих странах поменяются — рост социальной напряжённости неуклонен. И протесты тоже будут, не сомневайтесь…

Голос Мордора

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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