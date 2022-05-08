Жила-Была у европейцев мечта…

Выступление президента ФРГ Штайнмайера, в котором он признал крах «мечты о едином европейском доме», которую, как выясняется, ему и таким людям, как он, подарил Горбачёв, видимо должно было вызвать у его аудитории сочувствие, сопереживание и сострадание. Как же! На дворе 8 мая, годовщина падения Третьего рейха, а в Европе опять идёт большая война. Миллионы беженцев, бомбёжки и артобстрелы… Правда происходит это где-то на Украине, то есть на традиционном для Германии Восточном фронте, так что Штайнмайера всё это особо не волнует. То ли дело, крах мечты — его и других, таких же, как он европейских политиков! Так и хочется сказать немецкому президенту, в ответ на его страдания, доброе старое немецкое же химмельдоннерветтер, так ведь он наверняка не поймёт, почему. Мечтатель хренов…

Для него, как и для миллионов европейцев, особенно в Германии, Горбачёв — герой. Ещё бы! Получить на халяву то, о чём они даже мечтать не могли: единую Германию! Увидеть собственными глазами вывод советских войск из Восточной Европы, где они стояли со времён Великой Отечественной войны! Получить в качестве бонуса распад Организации Варшавского договора и, чего уже совсем никто не ожидал — СССР!!! Огромный, открытый нараспашку рынок на сотни миллионов человек, сырьё — бери, не хочу, уничтожение конкурентов, свободные транспортные коммуникации в Азию — хоть на Тихий океан, хоть на Индийский, грузовые и пассажирские, высококвалифицированные специалисты европейского расового типа (что для всей демонстративно толерантной европейской сволочи, на самом деле, более, чем важно), рвущиеся в Евросоюз на работу… И впрямь, мечта!

Что уж тут говорить о постсоветских российских политиках, начиная с Ельцина, которые только что не пластались перед европейцами и американцами, ожидая похвал, осваивая гранты, прося кредиты и запуская западных военных и разведчиков в такие потаённые уголки бывшего СССР, о которых те в обычных обстоятельствах и мечтать не могли… Евросоюз без внутренних границ, евро как мировая валюта, возможность читать нотации и диктовать правила всему миру, отдавать какие угодно команды и вводить какие угодно санкции почти так же уверенно, как это делают американцы… С ними, конечно, европейским политикам основные моменты приходилось сверять. Да и понятно. Военные базы свои США из Европы, особенно из Германии, в отличие от русских не вывели и выводить не собирались, да и ядерное оружие там как лежало, так и лежит, но по сравнению со всем остальным это были мелочи.

Казалось, что будущее Европы безоблачно. И, главное, всё это без единого выстрела. То есть, на Балканах и на Ближнем и Среднем Востоке стрельба была — и ещё какая, так что в Европу потоком пошли оттуда беженцы и мигранты. Да и кое-где на постсоветской территории периодически постреливали. Но тут рецепт был прост: развалить Россию, чтобы тамошнее население передралось вусмерть между собой и с соседями, перестав представлять для стран Евросоюза какую бы то ни было угрозу, и вся недолга: с мелочью, возникшей на её руинах, разбираться было бы элементарно. Россия, правда, по всем расчётам должна была сама собой развалиться лет через десять после распада СССР, но раз уж этого не произошло, ей можно было немного помочь и казалось это элементарным делом. Ну, или надо было во главе страны поставить кого-нибудь совсем зацикленного на превосходстве Запада и крутить им, как угодно.

В кадровой обойме таких людей было много и у Евросоюза, и у Соединённых Штатов. Навальный, Каспаров и Ходорковский в России, Тихановская в Белоруссии, Порошенко на Украине, Саакашвили в Грузии, да и мало ли кто ещё в других республиках бывшего СССР… И если это с успехом прошло на Украине, почему не должно было пройти в России? Напомним: мечта о единой Европе вовсе не обязана была совпадать с мечтой о сохранении и, тем более, восстановлении в любом формате СССР или Российской империи. Скорее, наоборот. «Европа от Лиссабона до Владивостока», — любимая замануха наших либералов, повешенная у них под носом покойным Збигневом Бжезинским, вовсе не означала сохранение за «чёрной дырой между Европой и Китаем», как он называл нашу страну, хоть какого-то государственного статуса или остатков суверенитета. Чего тут особо непонятного?

Соответственно — это привело именно к тому, к чему привело и ни к чему другому привести не могло. Такая карма. Даже самый спокойный, позитивный и настроенный на поддержание вечного мира во всём мире политический лидер, когда в ответ на все его добрые устремления и дела ему и его стране откровенно садятся на голову, пытаясь свергнуть его самого, устраивая государственные перевороты у дальних и ближних соседей и подтаскивая в нарушение всех ранее данных обязательств, наступательную военную инфраструктуру противника к самым границам, не может это игнорировать. Хочется ему газом торговать, не хочется… Совсем другие правила игры приходится принимать, когда тебе к виску приставляют ствол и в любой момент могут нажать на курок. Ну, их и приняли — теперь по ним играют. А бедолага Штайнмайер расстраивается…