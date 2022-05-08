{ 8 мая 2022 }

Угрозы Германии в адрес Китая

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Вот чего до сих пор мир не видывал, по крайней мере со времён «боксёрских войн», когда колониальные державы, завоевав Китай, взяли штурмом Пекин и разграбили императорский Запретный Город, так это угроз Германии в адрес Китая. Однако, всё новое на этом свете, видимо, действительно хорошо забытое старое. Так что нынешняя Германия не только воскресила память о двух Мировых войнах, начав поставки оружия и боеприпасов на Украину, приняв участие в подготовке ВСУ и работе расположенных на Украине военно-биологических лабораторий, но и строго-настрого предупредила Пекин, чтобы не вздумал Москве помогать в её противостоянии с НАТО и его союзниками. Так временами прусского кайзера и фюрера всех немцев после этого повеяло…

Создаётся такое впечатление, что немецкие войска до сих пор контролируют китайские Цзяочжоу, Тяньцзин, Ханькоу и Чефу, как было до самого конца Первой Мировой войны. Либо, как было во Вторую Мировую, союзная Третьему рейху Япония по-прежнему оккупирует Китай и Берлин рассматривает эту страну именно в таком качестве. Ну, или кто-то Шольца убедил, что американцы её вот-вот в это состояние вернут, после чего он решил порубить в капусту всю послевоенную внешнюю политику ФРГ, включая достижения Меркель и всех её предшественников в надежде на что-то до того великое, прекрасное и могучее, что невольно возникает вопрос: не пора ли звать к нынешнему германскому канцлеру профессиональных психиаторов?

Нет, что председатель Бундестага в Киеве, министра иностранных дел Германии там ждут, а канцлера Шольца на 9 мая в Киев приглашали, с прозрачным подтекстом того, что хорошо было бы, чтобы этот визит состоялся именно в День Победы, — это понятно. Гадить России нынешнее украинское начальство предпочитает не в одиночку. Вместе веселее, а в компании с Германией, так даже и вполне традиционно. Правда, в прошлые два раза это заканчивалось более чем прискорбно, в том числе для Берлина, но, наверное, не зря говорят, что Б-г Троицу любит. Судя по угрозам Германии в адрес Китая, если тот чем-то вздумает начать России помогать в связи с ситуацией на Украине, мы всё-таки стремительно движемся к Третьей Мировой войне. Остаётся только представить себе, что начнётся, если обострится ситуация вокруг Тайваня…

Евгений Сатановский


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