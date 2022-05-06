Если бы проблема была только в объёмах нефти — было бы полбеды. Проблема ещё и в том, что вся нефть — разная. Есть лёгкая, есть тяжёлая, сернистая и т. д. Тут уж спецы могут легко объяснить. И нефтеперерабатывающие заводы, как правило заточены на один, определённый сорт сырья. Ну, разве что с небольшими допусками. А использовать другой сорт нефти, это как если вы в ваш бензиновый автомобиль нальёте солярки, только гораздо хуже в плане последствий.

Эдуард Леонидович Слуцкий пишет, что не все ещё в Европе сошли с ума. Да, но это — всего одна страна, Венгрия. Она жёстко выступает против нефтяного эмбарго. А вот Болгария, Чехия и Словакия — не против эмбарго, но там прекрасно понимают, что будет с экономики этих стран в случае его введения — паралич, коллапс. Потому что доля русской нефти там крайне высока, где-то — почти сто процентов. И вот эти славянские братушки просто клянчат себе отсрочку на пару лет, чтобы за это время найти миллиарды евро на переделку заводов под новые сорта нефти и успеть провести модернизацию. Честно говоря — сверхзадача.

А вот насчёт того, что Европа рубит сук, на котором сидит — я бы со Слуцким поспорил только в одном — что это слишком мягко сказано. Бензин сейчас в Европе и так зашкаливает за два евро, даже в бедных Латвии и Литве уже подбирается к этому пределу. Дизель вообще стоит дороже бензина, что уникально. И это при том, что если вы проедетесь по автобанам Европы, вы заметите, что фур стало на пару порядков меньше. Торговля просела из-за того, что Россия сейчас в Европе почти ничего не закупает, а китайские порты на карантине и из-за этого в европейских портах непривычно тихо. То есть — дизеля потребляется на много меньше, чем ранее. Но начинаются сельхозработы. И если к этому приплюсовать эмбарго — станет совсем весело. Кстати — цены на нефть уже прут вверх только от одних ожиданий.

Голос Мордора