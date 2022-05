Помните знаменитого Пригожина? Нет, не Иосика, мужа Валерии, другого — которого на Западе называют «личным поваром» Путина… Владельца так называемой ЧВК Вагнер, по утверждениям западных «пресституток»…

Тут наши западные «партнеры» обвинили ЧВК Вагнер в военных преступлениях на территории Мали, дескать вместе с малийской жандармерией и армией, вагнеровцы угробили чертову уйму гражданских лиц… Когда там Франция налево и направо крушила все и разносила в хлам, это никого не волновало, как только там появились русские (гипотетические), западная помойная пресса возбудилась и взвыла…

Вчера в Гардиан появилась статья, в которой группу Вагнер обвинили в совершении военных преступлений на территории Мали. Будучи «честными» журналистами, корреспонденты Гардиан обратились к Пригожину, как гипотетическому владельцу компании Вагнер, за комментариями…

И таки Пригожин отжег, я давно так не хохоталась…

Дословно, вот что сказал Пригожин британским журнашлюшкам — “You are a dying-out western civilisation that considers Russians, Malians, Central Africans, Cubans, Nicaraguans and many other peoples and countries to be third world scum. Remember, this is not true …. You are a pathetic endangered bunch of perverts, and there are many of us, billions of us. And victory will be ours! (…)I was closely following the events taking place in Mali” where “the collective west, namely the USA, Britain, France and other countries trying to pursue a policy of enslaving Africa, have been planting and organising terrorist groups in Mali for years (…) in order to keep the population of this country in fear, to plunder its natural wealth and to write off the money allocated for so-called peacekeeping operations”. (Вы (коллективный Запад — прим. мое) — умирающая западная цивилизация, которая рассматривает русских, малийцев, центрально-африканцев, кубинцев, никарагуанцев и множество других народов и стран в качестве отбросов третьего мира. Запомните, это не так… Вы — жалкая вымирающая кучка извращенцев, а нас миллиарды, и победа будет за нами! (…) Я внимательно следил за событиями в Мали, где “коллективный Запад, а точнее США, Британия, Франция и другие (западные) страны продолжают вести политику закабаления Африки, создавая и поддерживая там годами террористические группировки (…) для того, чтобы держать население (Мали) в страхе, грабить ресурсы и заодно списывать деньги, предназначенные для так называемых «миротворческих» операций)…

Сказал, как отрезал, особенно правильно и хлестко получилось про жалкую кучку извращенцев, спасибо хоть в глаза пидорами не назвал… а мог бы… и был бы прав, как физиологически, так и психологически…

Он там еще много чего тупорылым писакам из Гардиан сообщил про то, что французы вытворяли в Мали все эти годы, при молчаливом попустительстве и поощрении США и подхолуйников, умыл их там по полной программе, а закончил следующими словами — “Guardian had spread “fakes, outright lies and … falsification” and tried to “spit in the face of me, the Russian patriots, and the Malian people… There is a proverb: ‘Don’t try to piss against the wind, you will get drowned in the splash.’ These atrocities are committed in your inflamed brain, infected with the disease called ‘Nazism’.” (Гардиан распространяет фэйки, откровенную ложь, фальшивки и старается плюнуть в лицо мне, русским патриотам и простым малийцам… (У нас) есть поговорка — не мочись (не сцы) против ветра, а то захлебнешься… Все эти жестокости (которые приписываются вагнеровцам — прим. мое) были совершены в ваших воспаленных мозгах, зараженных болезнью известной как Нацизм)…

Что интересно, стараясь выставить Пригожина в отрицательном свете, все это, без изъятий, было опубликовано в Гардиан… Вот только с моей точки зрения, ситуация, как тут говорят, back-fired, и Пригожин из словесной перепалки вышел абсолютным победителем, причем не только по очкам, но и по нескольким явным нокаутам…

Люсинэ АВЕТЯН.