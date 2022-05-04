{ 4 мая 2022 }

Киркоров и юбилейный концерт

Рубрики: [ВКонтакте]  [Музыка]  

Посмотрела фоточки с похабного действа, а именно юбилейного концерта этого павлина Киркорова… Особенно доставила фоточка с поваленным крестом и какими-то гоблинами, скачущими по сцене… про перья и стразы виновника торжества даже говорить не буду — видели, привыкли, все, кто мог, уже оклемались от приступов неукротимой рвоты при виде всей этой купеческой, вульгарной пошлости… Раньше я подобные перфомансы называла «варьете-шантан», сейча уже даже на шантан не тянет — все гораздо хуже, дремучее и пошлее… Такое ощущение, что это уже не паяцы вертепом заправляют, а обслуживающий персонал паяцев взял власть над вертепом и самими паяцами… Жуткая безвкусица и пакостливость… гуляй, рванина…

Но речь не об этом, а о том, как все-таки права была Маргарита Симоньян, когда публично подняла вопрос о лживости, лицемерии и подлости отдельных представителей шоу-бизнеса… В лице Галкина, в частности…

Хвостатый павлин Филя сразу на этот демарш Маргариты Симоньян почему-то не отреагировал… Теперь вот ясно почему — надо было юбилейчик в главном концертном зале страны благополучно отыграть…

Отыграл и взыграло…

Словами «народного» артиста Фили — «Маргарита Симоньян нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять их семью? Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают так на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу: делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали. И я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться и выкинуть на суд твое грязное белье. Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумывается об этом, то и нам станет жить хоть на чуточку легче»… И добавил еще — «Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать людей, призывать к совместному преодолению всех невзгод. А вы начинаете гнобить. И кто к вам после этого обернется? Такими методами вы становитесь похожими на тех, с кем боретесь»…

Ну что тут скажешь? Если бы Филя все это написал на следующий день после демарша Симоньян, я бы его точку зрения приняла к сведению, как вполне легитимную… Ну возмутился человек тому, в какой форме Симоньян высветила лицемерие и лживость его коллег по цеху… За это его можно было бы даже где-то как-то зауважать — не побоялся, высказался, и плевать на последствия…

Но он выждал… Провел концерты, а потом решил изобразить из себя целку, накинувшись на Симоньян неделю спустя…

Чем только подтвердил основной посыл и тезис Симоньян — лживые, лицемерные, паскудные твари вы, что бы сами о себе ни думали… И Симоньян была абсолютно права, когда вытряхнула ваше вшивое исподнее на публике. И ты, Филя, такой же, если не хуже. Во всяком случае, похитрее Галкина — сначала бабло срубил, концерты отыграл, а потом закукарекал, в отличие от дурачка-простофили Галкина, который сначала прокукарекал, а потом удивился тому факту, что его концерты поотменяли… Тьху…

Люсинэ АВЕТЯН.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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