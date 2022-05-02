Убийство русских в Одессе

Восемь лет назад украинские бесноватые убили русских в Одессе.

Почему мы помним этот день, никогда его не забудем, и почему он связан для нас с каким-то особенным переживанием трагедии?

Дело даже не в самом убийстве безвинных людей. Это всегда катастрофа, но люди то и дело умирают из-за кого-то, а сейчас, когда идет бой, они тем более гибнут со всех сторон, от всех причин и по чьей угодно вине.

Но Одесса — это не просто смерть, и не какое-то банальное преступление, каких много во времена войн и революций.

Дело в том, что украинские бесноватые совершили человеческое жертвоприношение.

Это было демонстративное, картинное убийство, смысл которого был в упоении, наслаждении злом, в создании картинки зла, эффектном позировании в роли мстителей и палачей.

Этот театральный садизм — этакий эмоциональный центр украинского национализма — совершенно чужд русской культуре.

На «нашей» стороне, разумеется, можно найти уголовников, бандитов, негодяев, убийц. Но невозможно найти нормализацию и романтизацию погромно-анархического безумия, когда линчующие, топчущие, громящие и убивающие безоружных — с издевательствами, проклятиями, медленно, с удовольствием, — выставляли бы эту свою черноту напоказ, навстречу ликующему народу, который аплодирует уголовщине, пляшет вокруг нее.

Именно это — стопроцентная «Украина» в самом худшем смысле слова. Тот бес, который ей правит.

И столкновение с этим театром жестокости — вызвало такой шок в России.

Попутно, столкновение с полным равнодушием либералов к этому театру жестокости — вызвало еще один шок в России.

И, когда мы сейчас пытаемся выяснить для себя — а какую нравственную задачу мы могли бы решить в этом конфликте? есть что-нибудь, в чем мы могли бы изменить Украину к лучшему? — ответ находится здесь.

Мы не можем щелкнуть пальцами — и победить воровство, тупость, какие-то тайные преступления по подвалам.

Но раз и навсегда избавить те земли, куда мы приходим, и тех людей, что начинают жить с нами, от политического садизма, от наслаждения злом и демонстративного уничтожения невинных, — этого беса Россия может прогнать. И прогонит.

Но этот мрак майской Одессы — останется в нашей национальной памяти навсегда.