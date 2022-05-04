Рассказ Минобороны

Можно ли себе представить такую сюрреалистическую картину: выходит к прессе представитель американского Минобороны с рассказом о том, что происходит в текущем режиме на фронтах и такой он расстроенный, такой печальный, что аж глаза у него на мокром месте. То есть рыдает он не навзрыд, но скупые мужские слёзы так из него и сочатся. И видно, что рвёт его душу то, что он вынужден говорить прессе, буквально в клочья. Так что, нет ему с его чувствительной душой ни сна, ни покоя, ни на час, ни на минуту, ни на самое быстротекущее мгновение. Украина у него болит. Причём исключительно с точки зрения того, до какой степени тамошнюю демократию гробит злая Россия и непосредственно Путин, которому та украинская демократия, надежда всего человечества, явно жить не даёт.

Соответственно, надо этой демократии украинской помогать, чем только можно. Оружие слать, и тяжёлую технику, и боеприпасы, и снаряжение, и ГСМ, и инструкторов, и добровольцев. Ну, и денег побольше. И непременно надо, чтобы сражалась Украина до последнего и ни при каких условиях с Россией ничего не подписывала. Для чего в её столицу со всех сторон приедут все, какие только можно политики Свободного Мира, вплоть до высшего эшелона, и будут её начальство вдохновлять на борьбу и обещать ему райские кущи в персональном исполнении, лишь бы оно бесконечно продолжало свои самоубийственные для его страны телодвижения. И опять вытер пентагоновец непрошенные слёзы, невольно наворачивающиеся ему на глаза.

Про какое Министерство обороны речь? Да уж, не про наше. Наши таких спектаклей отродясь не устраивали и явно устраивать не будут ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило. Хотя именно российским военным сейчас приходится сражаться не на жизнь, а на смерть на Украине, расчищая те дичайшие завалы, которые там за десятилетия нагородил весь западный мир, во главе со странами НАТО, в первую очередь Америкой. Зато у официального представителя Пентагона такая грусть в глазах, такой надрыв в голосе и такая мука на лице, мокром от слёз, что сразу видно: страдает. Про Югославию говорили его предшественники бодрее бодрого, про Афганистан, Ирак и Ливию — вообще шутили на фоне самых зверских кадров, а тут до того расчувствовался человек — даже жалко его.

Плакать ему действительно есть о чём: превентивный удар по Донбассу и по России с украинского плацдарма сорвался. Группировки ВСУ и нацбаты, долго и тщательно подготавливаемые американцами и их союзниками по НАТО перемалываются. Укрепрайоны, в которые превращена вся Украина, такого уровня, по сравнению с которым линии Мажино, Маннергейма и Бар-Лева — детский лепет и песчаные замки, которые на пляже малыш с помощью лопатки и набора пасочек соорудил, один за другим уничтожаются. Провокации с использованием химического или ядерного оружия, либо обычное массовое убийство мирных жителей с попыткой свалить его на российскую армию, не срабатывают. Что за непруха?!

А тут ещё тема военно-биологических лабораторий НАТО на Украине всплыла и вот она реально много кому грозит военным трибуналом. Совершенно расстрельная тема. Да ещё и наёмников из западных ЧВК, а также инструкторов из стран помянутого НАТО на «Азовстали» столько и в таких чинах заперли, что ситуация накалилась до предела. Поскольку, что они первым делом сделают, когда русские их повяжут? Правильно, говорить начнут. И такое расскажут, что мало не покажется никому. Есть повод для слёз! Ну, они сами собой у человека и льются. Говорит про демократию, которую о колено на Украине русские войска ломают, подразумевает, что теряет Запад мало-помалу такой плацдарм… Плачь, Америка плачь. Плохо тебе? А будет много хуже. Предупреждали же идиотов…