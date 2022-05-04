Заявление внука бригаденфюрера СС

Министр финансов ФРГ, Кристиан Линднер, внук бригаденфюрера СС Герхарда Линднера заявил, что Германия отказывается платить за российский газ в рублях. Что, правда, означает, что она пойдёт по тому же пути, что Польша и Болгария, с той лишь разницей, что немецкая промышленность, в отличие от польской и, тем более, болгарской, работает до сих пор и прекращение поставок газа из России её убьёт. С другой стороны, убьёт, так убьёт. Почему Путин должен заботиться о будущем Германии больше, чем её собственный кабинет министров? Если, конечно, предположить, что сегодняшнее правительство ФРГ вообще интересует это самое будущее. Может, как раз нет? Только идеалы Третьего рейха для членов помянутого кабинета вечны и они куда выше грубых материальных забот и искушений.

Один Б-г, одна страна, один канцлер, одна валюта. И пускай это не рейхсмарка, но и не какой-то там унтерменшевый рубль, а евро. Так что, немецкий министр финансов не будет выполнять условия представителей неполноценных рас, которые пытаются ему диктовать, чем им платить за их презренный газ. Хватит и того, что он, немецкий министр, вообще должен думать о том, чем ему платить северо-восточным варварам, которые не ценят предоставленного им историей счастья поставлять топливо в страну народа высшей расы! И пускай с расовой чистотой в нынешней Германии не то, что во времена дедушки главы её минфина, и кто там не турок, араб, африканец, албанец или курд, тот, скорее всего, украинец, но вечные принципы выше всего. Никаких уступок Путину!

Немцы всех цветов кожи, вероисповеданий и национальностей лучше будут мёрзнуть и голодать, терять работу и не мыться, ездить на велосипедах и ходить пешком, но не будут платить русским за русский газ русскими рублями. Почему? Потому что. Они перестанут есть свиные рульки с кислой капустой и пить шнапс и пиво, смотреть порно и снимать порно, производить лучшие в мире автомобили и газовые котлы, но не уступят требованиям Кремля. Уступать они будут только Вашингтону и Киеву, но не Москве — это их сознательный выбор. Так сказал Кристиан Линднер, внук бригаденфюрера СС Герхарда Линднера, и да будет так! Пепел дедушкиных надежд на блицкриг на Восточном фронте и бескрайнюю власть над несметными тысячами остарбайтеров стучит в его сердце! Дейчланд юбер аллес!!!