Иноагентов «отменит» лень?

Из Госдумы поступило предложение пометить иноагентами новую порцию беглой языкатой богемы. Среди кандидатов — Лазарева (не путать с Лазаревым или швабрами), Хаматова и Галкин. Навскидку выглядит так себе карой. Лазарева наказана участием в новом проекте «Квартала 1488», над Чулпан «не наиграла, а подарила» повис утекший из фонда в Прибалтику миллиард. А Галкина как иноагента в рядах мужчин уже и так пометили, и вряд ли будет хуже.

Однако штука, если подумать стратегически, довольно действенная, ведь опирается на великое человеческое свойство — лень. Уже не раз замечали, что неохота лишний раз упоминать какой-нибудь игилоазов или фейсбук просто из-за необходимости рутинно добавлять, что они запрещены, экстремисты и всё такое. Аналогичное отторжение вызывает и каждый инодудь со шлейфом из обязательных строчек. Думаешь: «а может, ну его к чертям?» и обходишься без упоминания, вскоре замечая, что отсутствие, в общем-то, ничего особо не обедняет, а даже делает жизнь чуть почище.

Ну, и это важно еще и как некий психологический Рубикон. Не лишение гражданства, но четкий штамп и диагноз. В первую очередь, со стороны государства. Ведь народ для себя уже всё понял и просто ждет, когда власти докажут свою лояльность именно народу, а не возомнившей себя элитой богеме.