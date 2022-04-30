Об отваливших и отвалившихся

И ещё немного о наболевшем. Масса высококультурного, интеллектуального и в высшей мере популярного народу недовольна происходящим в стране и по мере сил это демонстрирует. Кто уехал, кто уедет, кто российскую спецоперацию на Украине осуждает, стараясь, чтобы его заметили и непременно отметили: осудил. Кого вообще от букв латинского алфавита, которые обозначают символы этой самой операции, колбасит, а от георгиевских ленточек передёргивает. Концерты отменяют, на сцену выходить отказываются наотрез и страшно обижаются на поклонников, которые в один момент становятся бывшими поклонниками и организаторов, которые категорически не становятся на их просвещённую сторону, хоть тресни.

В общем, всё, как всегда и происходит на переломе эпох. Старая эстетика уходит — на смену ей придёт новая. Носители прежней эстрадной и телевизионной жизни, постсоветской, разгульной, вольной и гламурной, нажористой и безбашенной, не выдержав столкновения с грубой реальностью жизни, которая, хоть тресни, не желает развиваться по их теоретическим лекалам, которые всем были бы хороши, да ничего, кроме придумок в них нет, надуваются, как мышь на крупу и уходят в историю. Вернутся они оттуда или нет, никому из публики особо не интересно. Это как в Гражданскую было с тогдашней богемой. Ну, уехали люди, так и семь футов им под килем. Не будет Галкина с Ургантом и много кого ещё на голубых экранах, не вопрос. Всецело их проблема.

То же самое касается массы народу, талантливого и не очень, популярного и нет. Будут другие, значит будут. Нет, значит помрут какие-то жанры сценического искусства. Мало ли в Бразилии Педро? И тут даже не хочется анализировать и разбираться в том, кто что сказал, какую позицию занял и почему. Устроятся в жизни люди? Не наш вопрос. Не устроятся? Тоже. Каждый сам кузнец своего счастья. А также кузнечик. Им бы в настоящую войну попасть, Великую Отечественную или ту же Гражданскую. Вот было бы интересно на них всех посмотреть… Что до охранительных инициатив, переписать их всех в обязательном порядке и официально заклеймить — это от излишнего усердия, тупости и привычки на всякий случай демонстрировать начальству преданность, приверженность и готовность всех за него, начальство, порвать. Зря.

Проходили сто раз — не помогает. Толку ноль, пользы ноль, вреда полно, поскольку идеи такого рода очень плохо действуют на население, заставляя подозревать в будущем возможность массовых репрессий, которые вовсе не обязательно ограничатся теми, кто этого заслуживает. Так что вместо сплочённости народа перед лицом врага получается раздрай с горлопанами-обличителями на трибунах. Неумно и вредно для страны и тех, кто ею правит. Хотя когда из числа правящих внезапно вырывается турманом очередной спикер и пытается бл-дское поведение какого-нибудь своего приятеля оправдать, вот на него (или неё), облечённого (облечённую) полномочиями, сильно хочется посмотреть с ласковым ленинским прищуром и попросить (вежливо) не лезть не в своё дело и не мельтешить зря, пока часом не зашибли.

Говоря откровенно, когда в войну, да ещё такую, как сегодня, где с той стороны действительно нацист на нацисте и нацистом погоняет, командует ими сволочь, которую только на кольях рассажать или перевешать высоко и коротко, в старинной английской манере, причём за всеми ними стоит весь «цивилизованный» мир, ведущий себя так, что Гитлер бы копировать его застеснялся (он-то хоть в свои зверские идеи на самом деле верил!), ходить на концерты всех этих экс-кумиров, публично открестившихся от своей страны в минуту опасности, просто не хочется. И смотреть их передачи не хочется. Такой осадок на душе остался… Гадливость какая-то при взгляде на их лица и звуках их голосов охватывает. Непроизвольная, но от того не менее устойчивая. Так что, раз оно само отвалилось, пускай лежит, где лежит. Ей Б-гу, не до них. Дел много, да и войну надо выигрывать.