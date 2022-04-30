Г-ди, как же надоели услужливые дураки, которые точь в точь по дедушке Крылову, опаснее врага! Суетятся со своими инициативами, то ли искренне полагая, что приносят начальству пользу, то ли сводя счёты с людьми, которые талантливее и умнее их, то ли пытаются угадать, чего всё-таки начальство хочет и в его глазах выглядеть куда более полезными, чем они есть. Ну, или просто от стервозности характера и от того, что делать им больше нечего. Лаять и кусаться эти пустобрёхи могут, а больше ничего, хоть тресни. А годы идут и это заметно всем окружающим. Не зря всё-таки, Пётр своим ближним боярам велел речь в собраниях изустно держать, чтобы ум и дурь каждого видны были. Оно и тогда полезно было, и сейчас от этого одна польза. Ибо умный вор для государства иногда бывает нужен, а дурак с инициативой – никогда.

Про что это? Да про идею, ляпнутую сгоряча, но публично энергичной пожилой дамой из среднего управленческого звена, насчёт присвоения статуса иноагентов чохом, всем кто что-то в стране критикует, а заодно и тем деятелям культуры, кто за границей живёт. Так что была бы такая модель отстроена во времена Бенкендорфа, ими бы и Тургенева с Гоголем, и Достоевского с чёртовой кучей нынешних кумиров патриотической консервативной публики назначили. По крайней мере по их критериям, те точно бы на эту роль подходили. И тут не в том дело, что сама по себе идея иноагентов, скопированная у американцев, при столь обильном использовании дискредитирует и сама себя, и тех, кто ею развлекается (в конце концов это, как раз, невелика беда), и саму власть, которую по идее она призвана укреплять и защищать.

Только последнее – по-настоящему плохо. Бунин с Рерихом и Куприн с Набоковым согласно этой логике на все 100% иноагенты. Про Вертинского и не говорим. Да и Максиму Горькому можно было в период его жизни на Капри этот статус запросто присвоить. И тут один вопрос: инициатива сия, честно и откровенно высказанная, стране и её руководству, что-то полезное приносит, кроме морального удовлетворения тех, кто её выдвигает, или нет? А вреда от неё будет сколько? И ведь он уже есть – на врага работает, и сильно. Притом, что это пока что исключительно персональная хотелка, не исключено, вызванная причинами сиюминутными и суетными, а то и чисто биологического свойства. Сон там какой приснился, съел человек что-то не то, или просто думать над произносимым вслух никак не научится… И ведь не объяснишь. Не поймёт. Не способен-с.