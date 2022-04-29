Мироновы — это ТАКАЯ фамилия

Миронов — фамилия такая… Это говорил один из лесорубов из фильма «Девчата» об Анфисе.. С подтекстом, значит..

Вот и мне так кажется, что ТАКАЯ. Если вспомнить хоть нескольких — на слуху — Мироновых.

Сергей Миронов из «Справедливой России» мне всегда напоминал крота. Но не веселого кротика, а такого гибрида — помесь крота с крысой. С выражением на лице — «а чё дашь?» И с большим желанием что-то получить от любой ситуации. Крысо-крот.

Настенька Миронова — журналистка и блогер, а также бывшая лесбиянка по совместительству. А также юлагодарная дочь, у которой мать в 60 лет живет в доме престарелых. Эта Миронова — из той же серии “пишу за деньги на любую тему от помойно-либеральной повестки до патриотической. Где, чё дадут.

Это та самая, которая тянула сумками из Польши «молочные продукты», дескать у нас все гадкое. И та, которую попросили и из «Новой газеты» и из «Сноба». Очень печалилась, что не заплатили. Дескать, там русские плохо оплачиваются. Осерчав на прежних друзей, переместилась к патриотам. И жжет глаголом. Народ верит.

Есть еще одна Миронова — Маша Миронова. Дочь артиста Андрея Миронова. Родная. Тоже из рукопожатных. очень переживает за невинно посаженных навальных, сенцовы и иже с ними. Украину любит как родную. Но почему-то Донбасс ее не волнует.

А Евгений Миронов — статья особая. Когда-то милый талантливый юноша. Действительно, талантливый. Смотришь — и веришь таким искренним глазам. Но — человек слаб. Не устоял. Сребренники так манили блеском.

Да впрочем и попал в могущественное голубое лобби. почувствовал прелести альтернативной любви. Научили. Учителя там определенные.

Сделать из нормального мужика — фанатичного гея достаточно легко. Знаю такие примеры из творческой тусовки. «По пьянке закрутилось, а потом и не выберисси..»

А уж когда и регалии, и слава и подаренный театр — тут хошь-не хошь — а дружить надо. Организмами.

Очень жаль артиста. Потух он последнее время. Разве можно сравнить веселого, светящегося искренностью парня из фильма “Анкор, еще анкор ” и последние его роли в «Театре Наций» — надломленного и какого-то обескровленного. Выпитого. Замученного.

Быть на службе у содомитов — денежно, но пагубно.

А славу Евгений Миронов потерял. Потому что слава бывает — народная.

А ему рукоплещут сейчас только эти — свои— рукопожатные.

Ну что делать — и такое бывает. Каждый в этом мире стоит перед выбором.

Можно ужом крутится — как два предыдущих Миронова. Но это тоже уважения не прибавляет..

Хамелеоны. сэр… Приживалы.