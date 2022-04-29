{ 29 апреля 2022 }

Какой партией станет ЛДПР?

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Не секрет, что Владимир Вольфович Жириновский десятки лет был вот прям по Маяковскому: мы говорим Жириновский – подразумеваем партия. И теперь, после его ухода, перед партией стоит экзистенциальный вопрос – в каком виде партия будет существовать дальше?

Есть два пути. Один путь – превращение ЛДПР в бизнес-проект, некий трамплин для тех, кто не особо честными путями хочет прорваться в большую политику, инструмент для лоббирования чьих-то интересов. Кому-то очень этого хочется. Заполучить в личное пользование готовую политическую партию с такой огромной поддержкой – просто мечта. И фигня, что партия через пару лет сдохнет и потеряет всё. Пары лет для того, чтобы набить карманы – предостаточно.

Второй путь менее яркий и без очевидной финансовой выгоды: партия остаётся политической силой и продолжает то дело, которое начал Владимир Жириновский. ЛДПР продолжает работать на благо своей страны и для своих избирателей.

Вот сейчас этот камень с двумя направлениями лежит на дороге прямо перед партией. А драку за власть кое-кто начал ещё тогда, когда Владимир Вольфович был жив, что особенно подло. Имя я назвать не боюсь – рязанский ЛДПРовец Александр Шерин, который уже давно рвётся к власти и просто идёт по головам. И очевидно, что сама партия ему неинтересна. Это тот самый первый вариант, о котором я писал выше. ЛДПР просто не станет, очень быстро, оглянуться не успеете.
Второй вариант – Леонид Эдуардович Слуцкий, который сможет сохранить партию. И не только сохранить, но и развить. Старый и верный соратник Владимира Вольфовича, единомышленник, который прекрасно понимает идеологию партии и будет верен наследию Жириновского.

Как видите – выбор крайне прост: нужна стране правая политическая партия со своими избирателями и сложившейся идеологией, или же чёрт с ней, пусть поживёт ещё пару лет и канет в Лету.

Голос Мордора

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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