Как грустно и очень обычно всё вышло. В бытность обретения популярности австралийской парой Би-2 блуждала легенда, будто свои тексты они пишут, просто компилируя газетные и книжные заголовки или яркие строчки. Не раз исполняя эти песни под гитару, мы охотно верили в легенду – в нее тяжело не поверить.
А с годами выяснилось, что и поступки Левы и Шуры напоминают их тексты: словно генератор случайных, но непременно заголовочных решений. Обгадить страну, уволить патриота и поехать пилить бабло на площадь Победы в Северодвинске. Потом заявиться в Омск, но и там нашевчуканить: снимите, мол, Z ваш и все такое, тогда споём про Варвару с Полковником. Когда им отказали – попытались втихаря занавесить: ночью, тихонько, руками организаторской челяди. А когда уже при собравшемся народе их маскировочную халабуду сняли – два би включили уже Пэрис Хилтон и петь рок-н-ролы в таких условиях категорически отказались, поклонникам заявив: «нам не дали выступить!».
Следующий альбом, видимо, будет состоять из строчек Солженицына или Зильбербыкова. Хотя кому их этот новый альбом интересен? Кому вообще интересны новые альбомы старых глянцевых рокеров, потерявших в серебре всё заветное?
Рок умирает в сытости и рутине. Року нужны тяжелые времена, чтобы шататься вместе с миром. И до чего характерно, что в уже вовсю громыхающие дни катящегося по краю пропасти мира – старые сытые «рокеры» не только не написали ни одной достойной песни, но и ведут себя как выброшенные из института благородных девиц неблагородные и даже слегка не девицы…
Плейлист Данилы Багрова похудел и состарился. Новый рок, видимо, напишут новые полковники. И пару сохранивших себя рок-комбатов.
В роке только девушки?
Как грустно и очень обычно всё вышло. В бытность обретения популярности австралийской парой Би-2 блуждала легенда, будто свои тексты они пишут, просто компилируя газетные и книжные заголовки или яркие строчки. Не раз исполняя эти песни под гитару, мы охотно верили в легенду – в нее тяжело не поверить.
Оставьте комментарий
|««« Ловить там нечего. Евгения Маркова уходит из «Роскино»
|И Сережа тоже »»»