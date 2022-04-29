{ 29 апреля 2022 }

В роке только девушки?

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Как грустно и очень обычно всё вышло. В бытность обретения популярности австралийской парой Би-2 блуждала легенда, будто свои тексты они пишут, просто компилируя газетные и книжные заголовки или яркие строчки. Не раз исполняя эти песни под гитару, мы охотно верили в легенду – в нее тяжело не поверить.
А с годами выяснилось, что и поступки Левы и Шуры напоминают их тексты: словно генератор случайных, но непременно заголовочных решений. Обгадить страну, уволить патриота и поехать пилить бабло на площадь Победы в Северодвинске. Потом заявиться в Омск, но и там нашевчуканить: снимите, мол, Z ваш и все такое, тогда споём про Варвару с Полковником. Когда им отказали – попытались втихаря занавесить: ночью, тихонько, руками организаторской челяди. А когда уже при собравшемся народе их маскировочную халабуду сняли – два би включили уже Пэрис Хилтон и петь рок-н-ролы в таких условиях категорически отказались, поклонникам заявив: «нам не дали выступить!».
Следующий альбом, видимо, будет состоять из строчек Солженицына или Зильбербыкова. Хотя кому их этот новый альбом интересен? Кому вообще интересны новые альбомы старых глянцевых рокеров, потерявших в серебре всё заветное?
Рок умирает в сытости и рутине. Року нужны тяжелые времена, чтобы шататься вместе с миром. И до чего характерно, что в уже вовсю громыхающие дни катящегося по краю пропасти мира – старые сытые «рокеры» не только не написали ни одной достойной песни, но и ведут себя как выброшенные из института благородных девиц неблагородные и даже слегка не девицы…
Плейлист Данилы Багрова похудел и состарился. Новый рок, видимо, напишут новые полковники. И пару сохранивших себя рок-комбатов.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Metro-Goldwyn-Mayer требует переименовать «В спорте только девушки»

    2. Metro-Goldwyn-Mayer требует переименовать «В спорте только девушки»

    Компания Metro-Goldwyn-Mayer Studios потребовала от создателей комедии «В спорте только девушки» (кинокомпания «Среда-Фетисов Филмс») изменить англоязычное название картины. Как стало известно, представители Metro-Goldwyn-Mayer посчитали, что название «Some Like It Cold», под которым фильм выходит в мировом прокате, может ввести в заблуждение американских зрителей, которые [Читать...]


  2. «Мумий Тролль» делает альбом и оперетту о русском роке

    3. «Мумий Тролль» делает альбом и оперетту о русском роке

    Группа «Мумий Тролль» выпустит альбом будущим летом. Песни с него будут исполняться на предстоящих концертах «Мумий Тролля», в которых поучаствуют музыканты базового состава самого первого тура группы, проходившего в 1997 году. Одновременно лидер команды Илья Лагутенко занят написанием [Читать...]


  3. DJ Squire спас лося от девушки

    4. DJ Squire спас лося от девушки

    Во время фото-сессии DJ Сквайра, которая состоялась в минувшие выходные на территории «Лосиного острова», исполнитель спас лося от страшной участи. Фото-сессия модного столичного DJ-я проходила поздним вечером, и, по замыслу продюсера съемки, Сергей должен был позировать в окружении [Читать...]


  4. Только, только этого мало

    5. Только, только этого мало

    В девяностые годы Игорь Григорьев редактировал главный хипстерский (хотя такого слова тогда не знали) журнал «ОМ», потом отошел от дел, где-то путешествовал, чем-то занимался, а к сорока пяти решил начать поп-музыкальную карьеру. Его дебютом стал сингл «Сны моей [Читать...]


  5. Blur останется только в кино

    6. Blur останется только в кино

    Лидер группы Blur Деймон Албарн, за последнее время сделавший немало противоречивых заявлений о дальнейшей судьбе коллектива, сообщил, что выступление на закрытии Олимпийских игр в Лондоне станет последним концертом Blur. Однако это, как ни странно, не означает «закрытия» проекта. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»