В роке только девушки?

Компания Metro-Goldwyn-Mayer Studios потребовала от создателей комедии «В спорте только девушки» (кинокомпания «Среда-Фетисов Филмс») изменить англоязычное название картины. Как стало известно, представители Metro-Goldwyn-Mayer посчитали, что название «Some Like It Cold», под которым фильм выходит в мировом прокате, может ввести в заблуждение американских зрителей, которые [Читать...]

Группа «Мумий Тролль» выпустит альбом будущим летом. Песни с него будут исполняться на предстоящих концертах «Мумий Тролля», в которых поучаствуют музыканты базового состава самого первого тура группы, проходившего в 1997 году. Одновременно лидер команды Илья Лагутенко занят написанием [Читать...]

Во время фото-сессии DJ Сквайра, которая состоялась в минувшие выходные на территории «Лосиного острова», исполнитель спас лося от страшной участи. Фото-сессия модного столичного DJ-я проходила поздним вечером, и, по замыслу продюсера съемки, Сергей должен был позировать в окружении [Читать...]

В девяностые годы Игорь Григорьев редактировал главный хипстерский (хотя такого слова тогда не знали) журнал «ОМ», потом отошел от дел, где-то путешествовал, чем-то занимался, а к сорока пяти решил начать поп-музыкальную карьеру. Его дебютом стал сингл «Сны моей [Читать...]

Лидер группы Blur Деймон Албарн, за последнее время сделавший немало противоречивых заявлений о дальнейшей судьбе коллектива, сообщил, что выступление на закрытии Олимпийских игр в Лондоне станет последним концертом Blur. Однако это, как ни странно, не означает «закрытия» проекта. [Читать...]