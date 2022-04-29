{ 29 апреля 2022 }

Ловить там нечего. Евгения Маркова уходит из «Роскино»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Супруга заместителя генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию Вячеслава Муругова покидает пост главы структуры, занимающейся экспортом российских фильмов. Чтобы смягчить общественный резонанс от этой новости, Маркову оставят в Совете директоров.

Обязанности руководителя на себя взвалит Инна Шалыто, которая 6-8 лет назад занимала пост председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Отчего же делать столь явный шаг назад в руководстве организацией?

С тех пор, как началась спецоперация на Украине и в отношении России принимаются всё новые и новые санкции, тема продвижения продуктов российского кинематографа за рубежом явно перестала быть приоритетной. Тут бы внутренний рынок поддержать! Вот и уходят влиятельные топ-менеджеры.

Кроме того, «благодаря» Wall Street Journal в последние дни на Западе сгущаются тучи вокруг председателя Совета директоров НМГ Алины Кабаевой. А следовательно — и всех топ-менеджеров компании (включая супруга Евгении Марковой). Является ли желание оборвать эту связь одной из причин увольнения, не ясно. Но совпадение уж больно точное.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Жена Джорджа Лукаса возглавила DreamWorks

    2. Жена Джорджа Лукаса возглавила DreamWorks

    Председатель совета директоров студии DreamWorks Animation Роджер Энрико подал в отставку с немедленным увольнением. Пост займет Мелоди Хобсон, член правления и жена Джорджа Лукаса. Роджер Энрико занимал пост председателя совета директоров студии с 2004 года. До этого он 31 год [Читать...]


  2. Джек Блэк и Уилл Феррелл снимутся в комедии «Tag»

    3. Джек Блэк и Уилл Феррелл снимутся в комедии «Tag»

    New Line займется новой комедией «Tag» (возможный вариант перевода названия – «Пятнашки»). В качестве сценариста студия пригласила Марка Стейлена («Договор», «Пес и нищий»), а на главные роли – популярных комиков Джека Блэка и Уилла Феррелла. Сценарий комедии будет [Читать...]


  3. В июле в кинотеатрах смотреть почти нечего

    4. В июле в кинотеатрах смотреть почти нечего

    «Спасибо» специфике летнего сезона и коронавирусу. Вот, к примеру, как выглядит июль: всего 5 премьер, первая из которых уже получает весьма посредственные оценки, а вторая скучно и ожидаемо стала хитом. 1 июля. «Джетлаг» Режиссёр: Михаил Идов В ролях: [Читать...]


  4. Джон Малкович уходит в «Долину богов»

    5. Джон Малкович уходит в «Долину богов»

    Дважды номинированный на «Оскар» Джон Малкович («Империя солнца») присоединился к актерскому составу фантастической драмы Леха Маевского «Долина богов», где уже заявлены в касте Джон Рис-Дэвис, Джош Хартнетт и Шарлотта Рэмплинг. 62-летнему Джону Малковичу предстоит сыграть триллионера по имени Уэс [Читать...]


  5. Лариса Долина уходит со сцены

    6. Лариса Долина уходит со сцены

    Певица Лариса Долина, по примеру Аллы Пугачевой, четыре года назад громко покинувшей сцену, готовится к такому же смелому шагу. В следующем году 57-летняя артистка завершит гастрольную деятельность. Основная причина такого решения – не только семейные хлопоты, прибавившиеся сейчас [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»