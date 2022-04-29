Ловить там нечего. Евгения Маркова уходит из «Роскино»

Супруга заместителя генерального директора Национальной Медиа Группы по развлекательному вещанию Вячеслава Муругова покидает пост главы структуры, занимающейся экспортом российских фильмов. Чтобы смягчить общественный резонанс от этой новости, Маркову оставят в Совете директоров.

Обязанности руководителя на себя взвалит Инна Шалыто, которая 6-8 лет назад занимала пост председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Отчего же делать столь явный шаг назад в руководстве организацией?

С тех пор, как началась спецоперация на Украине и в отношении России принимаются всё новые и новые санкции, тема продвижения продуктов российского кинематографа за рубежом явно перестала быть приоритетной. Тут бы внутренний рынок поддержать! Вот и уходят влиятельные топ-менеджеры.

Кроме того, «благодаря» Wall Street Journal в последние дни на Западе сгущаются тучи вокруг председателя Совета директоров НМГ Алины Кабаевой. А следовательно — и всех топ-менеджеров компании (включая супруга Евгении Марковой). Является ли желание оборвать эту связь одной из причин увольнения, не ясно. Но совпадение уж больно точное.