Не то НАТО против не тех гибридов

Национальная ассоциация владельцев кинотеатров (называется НАТО, и мы надеемся, скоро эту аббревиатуру ни с кем не придется делить) выступила против гибридного типа проката, на который под прикрытием пандемии подсели некоторые киностудии. Фильм продают и кинотеатрам, и стримингам, и даже нынешний генсек другого НАТО догадался бы, кому из этой пары такой подход выгоден, а кому — почти смерть.

По сути, владельцы кинотеатров просто признали, что единственным инструментом против пиратства является максимально долгая отсрочка попадания качественной версии фильма в онлайн. Благодаря стримингам пресловутые «кинотеатральные окна» не работают, и законопослушный западный зритель внезапно понимает, что вся прелесть кинотеатра не в атмосфере, компании, картинке, звуку или попкорне, а в банальном страхе посмотреть модный релиз позже других или наткнуться на спойлер.

Мы бы сами запаслись попкорном, любуясь дракой американских кинотеатров со стримингами, но по логичным причинам уж слишком желаем успеха одной из сторон. И да, это снова не НАТО, пускай и не то.