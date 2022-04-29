Когда в западной прессе всерьёз обсуждают возможность ядерной войны против России, которую могут начать США и Великобритания при посильной помощи им со стороны Германии, действующий канцлер которой внезапно совершил резкий поворот в своих политических взглядах, невесть с чего превратившись из ярого пацифиста в завзятого ястреба, ей поневоле веришь. Тем более, что никакого другого объяснения непрерывно появляющимся там материалам о том, что Путин обезумел, Россия может ударить по Украине (!) с использованием ядерного оружия и вообще, Лавров не предупреждает мир об угрозе Третьей Мировой войны, а призывает к ней и угрожает ей Западу, попросту нет.

Так оно всегда и работает. Больше всех кричат об агрессии и угрозе мировой войны сами агрессоры, особенно если они эту войну долго и тщательно готовили, потом спровоцировали её начало — естественно, чужими руками и на чужой территории, а теперь делают всё, чтобы она не прекращалась, попутно подтягивая людей, военную технику и боеприпасы поближе к линии фронта. Благо, им это ничего не стоит: конфискованных у России частных и государственных денег и имущества им на десяток таких войн хватит. Не зря Байден начал процедуру по передаче российских активов Украине. Это примерно, как если бы мы Спасо-хауз передали иранцам, а здание американского посольства в равных долях — Кубе, Венесуэле, Никарагуа и Северной Корее.

В общем, не зря самые умные и дальновидные из республиканцев всерьёз заговорили о возможности импичмента Байдена за то, что тот опасен для Америки и может её, со своими экспериментами по части нарушения всех красных линий России в сфере безопасности и попыток свержения Путина и изменения государственной системы в нашей стране, ввергнуть в ядерную войну, которой та не выиграет. В худшие годы холодной войны дело до такого уровня противостояния не доходило. Такая смесь Берлинского кризиса, Карибского и Корейской войны на пороге… И ведь республиканцы нам не сваты, не братья, не друзья, не союзники и не симпатизируют ни России, ни Путину ни на гран больше, чем демократы. Просто они жить хотят и чуть больше тех понимают, чем всё это может закончиться.

То ли они большие реалисты, чем нынешние демократы — оголтелая и отмороженная на всю голову команда Обамы, которая де-факто управляет Америкой, прикрываясь Байденом, дело которого — бродить как зомби с потерянным видом, путать имена и фамилии и пожимать руки пустоте. То ли отыгрывают для своих избирателей партию хорошего следователя, который гонит взашей из Белого дома плохого, который вот-вот завалит дело. Но это уже дело совершенно не наше, поскольку обвинять во вмешательстве в их внутренние дела и покушении на их безопасность американцы нас могут сколько угодно. Но это они на наших границах, а не мы на их. И перевороты по всему миру (включая удачный на Украине и неудачные попытки в Белоруссии и России) — их рук дело.

Никто не обещал, что мы от них не будем отбиваться. Что до методов и средств — их предупреждали? Предупреждали. И до сих пор в ответ на каждый новый этап эскалации ситуации, продолжают предупреждать. Так что вряд ли у них самих получится организовать упреждающий удар по России, в том числе с применением ядерного оружия, о котором пишут их собственные журналисты. По крайней мере, в последние восемь лет их планы срывали не один раз и не в одной стране. Было бы странно, если бы им теперь позволили нас уничтожить. Прислушивались бы в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и всех остальных, союзных им столицах, к тому, что российский президент и российский министр иностранных дел говорят, что ли? До того бы это им жизнь продлило…