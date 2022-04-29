{ 29 апреля 2022 }

Запрет на проведение «Бессмертного полка»

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Запрет на проведение «Бессмертного полка» и традиционного возложения цветов к мемориалу «Дух Эльбы» в Соединённых Штатах, точно также, как запрет на проведения «Бессмертного полка» в Великобритании и Ирландии, не говоря уже о метаниях германского начальства, которое никак не решится акцию «Бессмертный полк» у себя окончательно запретить, хотя хочется ему этого страшно и ретивое в сердцах внуков и правнуков видных нацистов, которые сейчас в ФРГ пришли к власти, взыгрывает и требует, чтобы в ИХ стране ничего подобного отныне и в помине не было, подводит черту под эпохой, когда за пределами России ещё не стыдно было вспоминать, что СССР, США и Великобритания во Второй Мировой войне сражались бок о бок и были союзниками.

Мы все вместе воевали с Германией, странами оккупированной Третьим рейхом Европы и Японией, которые теперь борются против Москвы в едином строю с Лондоном и Вашингтоном, а также Киевом, Вильнюсом, Таллином, Ригой и Кишинёвом. Ещё раз большое спасибо за это более чем живому Михаилу Сергеевичу Горбачёву и ныне покойному Борису Николаевичу Ельцину — двум политическим «гениям» нашей эпохи. Исключительно светлое будущее оба они обеспечили своему народу. И ведь это, судя по всему, только начало. То ли ещё дальше будет, по мере развития успехов российской армии и подразделений ДНР/ЛНР на Украине! А они будут — и серьёзные. Нам там побеждать надо. Тут уже деваться некуда: не отпускать же с миром смертельного врага, чтобы он раны зализал и сил набрался?

Поддержка нацистов — хоть в украинском, хоть в прибалтийском, польском или румынском исполнении, несовместима с памятью о войне, основанной на отдании должного солдатам и офицерам Красной армии, победившим Третий рейх. Именно поэтому по всей Восточной Европе сносят мемориалы над их могилами и памятники их славы. То же самое касается боевого братства наших военных с англичанами и американцами, чехами и поляками, французами и югославами, воевавшими бок о бок с нами против фашизма. Ничего личного, обыкновенная политическая целесообразность. На редкость подлая, на удивление трусливая и фантастически глупая, но таков теперь курс западного «мэйнстрима». Гореть ему в аду до скончания времён!

Евгений Сатановский


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