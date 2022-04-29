О месте России в Совбезе ООН и прочих реалиях мировой политической кухни

Идею об объявлении России государством-спонсором терроризма можно сколько угодно высмеивать, чем у нас многие политики, журналисты и дипломаты и занимаются. Точно также, как высмеивают они голоса об исключении её из Совета безопасности ООН или лишении там права вето, что означает прекращение функционирования этой организации на тех правилах, которые легли в основу её существования. Мария Захарова справедливо замечает, что Совбез и вето его постоянных членов были придуманы для того, чтобы великие державы могли между собой ДОГОВАРИВАТЬСЯ, когда припрёт, а не воевать, что особенно важно в ядерную пору. И она совершенно права. Только договариваться с нами никто ни о чём больше не будет. Кончились те времена, когда с Москвой кто-то на Западе намерен был договариваться. Тю-тю, ребятушки! Новая эра пошла. Кто кого схарчит, тот и пан. Чем сейчас американцы со всеми своими присными и занимаются, пока мы им за это обиженно и изумлённо пеняем и про какие-то правила игры вспоминаем.

Напоминает всё это историю про первое столкновение монголов с японцами при Хубилае, ещё до того, как «Божественный Ветер» — тайфун Камикадзе уничтожил великий китайско-монгольский флот, который должен был перебросить на острова колоссальный десант завоевателей с материка. Японцы с монголами сражались впервые и подошли к делу с присущими им аристократическими церемониальными реверансами, готовясь к череде показательных поединков между лучшими бойцами из благородных родов, о каждом из которых можно было сложить хвалебные стихи высокого стиля и занести сведения о том, как проходил бой в исторические хроники. Непременное взаимное представление участников, формальный вызов на бой… Всё по правилам, всё согласно традиции. Только вот монголы про это ничего не знали и знать не хотели. Как всегда делали, дали по японцам залп из луков и навалились на тех из них, кто после этого уцелел, всей толпой, рубя в капусту. Очень эффективная тактика оказалась. И, главное, меньше церемоний — больше практического результата. За кем поле боя, тот и молодец. Прочие гниют по канавам.

Не будет никто на Западе вести себя с нами сейчас так, как вели во времена холодной войны. Тогда они нас боялись и не очень понимали, чего от нас ждать. Сейчас знают назубок, оценивают адекватно и совершенно не боятся. Оттого и плевать хотели на все наши дипломатические ноты и политические кунштюки, которые и у собственного-то населения страны не вызывают ничего, кроме большого изумления и всё более тающей надежды на то, что хоть и смотрится это всё трагикомически и иногда попросту по-идиотски, но, может — это такой сверххитрый план высокого начальства? Заманиваем врага куда, или ещё что? На самом деле, если ООН нельзя использовать, как инструмент антироссийской американской политики, так и кому в Вашингтоне нужна та ООН? Надо будет, похоронят американцы и право вето, и Совбез впридачу. Плакать не будут. И уж точно, воевать с нами где угодно, включая Украину, он им совершенно не мешает. В Ираке же не помешал? Нет, если нас обвести вокруг пальца можно, как было с Ливией, чтобы Совбез с его резолюцией под свои цели использовать, они не против. Но если нет — так и не вопрос.

То же самое, насчёт объявления России спонсором терроризма, что есть не более, чем символическое занесение нас в чёрный список на роль очередной потенциальной жертвы. Чтоб всем в мире ясно было: русские американцами приговорены и любые контакты и контракты с ними плохо кончатся. А мы как на это отвечаем? Нотами, которые никто не читает и никто на них внимания не обращает? Ироническими комментариями говорящих голов? Статьями дураков-аналитиков про то, почему это всё не сработает и вообще против общепринятых правил? Гнать их всех в шею, паразитов надо давно! Расплодили бездельников, прости Г-ди!!! На самом деле всё, как в старом анекдоте: или шашечки, или ехать. Любая страна, которая на Украину гонит против нас оружие — это не только враг, но и легитимная цель. И, может, перед тем, как по Англии «Сарматом» ударить, попросту надо перебить её политиков из самых рьяных? И, кстати, Соединённых Штатов Америки и всех их союзников из числа наиболее озабоченных нашим существованием на карте, это тоже касается.

Тогда и не придётся те же Британские острова острова опускать на уровень Доггер-банки. А то, какие ни есть — там люди живут. С начальством им не повезло, очень уж оно у них наглое и тупое, но при демократии всегда так. Вечно такой отстой наверх всплывает… Опять же, исторические здания, библиотеки и архивы, музеи и парки, зоологические сады и заповедники — тоже достояние человечества. Да и живность, которая там в изобилии водится, дикая и домашняя, чем виновата? Особенно котиков и собачек тамошних жалко. Вот правительство и парламент — нисколько. Так может, раз пошла такая пьянка, и они нас в открытую уничтожить пытаются, по ним и ударить? Глядишь — этого и хватит. Что до спонсорства терроризма, кто бы говорил! Первые и главные в мире, кто этим десятилетиями балуется, крышуя любую сволочь, от нацистов до самых оголтелых радикальных исламистов — это американцы, англичане и прочая западная сволочь. Только мы их спонсорами терроризма, которыми они и в самом деле являются, не называем и соответствующих мер к ним не применяем. А зря! Глядишь, до нынешней ситуации дело бы и не дошло…