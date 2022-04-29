Прекращение эры

Партнёр «Газпрома», немецкий «Винтершелл» заявил о прекращении эры (!) газового сотрудничества с Россией из-за того, что наша страна «пересекла красные линии» с военной операцией на Украине. То есть это не Германия пересекла всё, что только возможно, предоставляя ВСУ вооружение, снаряжение, военную технику и боеприпасы в промышленных объёмах. Не Германия пересекла «красные линии», тренируя украинскую армию и украинских нацистов из добрбатов, восемь лет воевавших в ходе «АТО» на Донбассе. Не Германия пробила дно даже своей собственной практики гитлеровских времён, участвуя, наряду с США, в военно-биологических программах в многочисленных центрах, расположенных на Украине. Не Германия собственными руками уничтожила и продолжает уничтожать экономическое и политическое сотрудничество с Россией по всем направлениям, начиная с “Северного потока — 2″. Это всё Россия виновата: она себя на Украине неправильно ведёт!

Нет, конечно, именно Россия позволила и обеспечила всеми своими действиями объединение Германии, но ведь это когда было? Оказанная услуга ничего не стоит, а в этом мире нет ничего вечного и уж тем более вечной не бывает благодарность и сама память политиков. Именно сотрудничество с Россией и российские ресурсы, включая газ, позволило Германии стать тем лидером Европы, которым она стала, но для её нынешнего руководства это совершенно неважно. Экономика собственной страны и её будущее их волнует ещё меньше, чем будущее Украины и, тем более, России. Так что вот уже в третий раз за последние сто лет немецкое оружие используется на Украине для того, чтобы стрелять в русских и немцы это делают совершенно сознательно. Причём даже союзники местные у них точно те же, что и у Гитлера. 77 лет с войны прошло — ничего не изменилось. Не забыть бы, когда в итоге всего этого придёт пора в очередной раз брать Берлин, их Рейхстаг/Бундестаг снести под ноль, чтобы и следа от него не осталось!

Нет, памятники павшим советским воинам в Германии пока не сносят, как это делают в Польше или Чехии. И даже осуждают их осквернение украинскими нациками, которых там теперь более чем достаточно. Но это пока. А вот советскую символику и празднование 9 мая Дня Победы уже поставили под вопрос, а кое-где уже и запретили. Конечно, в качестве «инициатив местного значения». Точно таких же, как свирепая цензура, делающая невозможной любую информационную деятельность, связанную с Россией. И при этом Германия до сих пор живёт на российском газе, который ей нечем заменить и руководство её деловых структур, в том числе тех, которые де-факто немцами аннексированы, в том числе у «Газпрома», надеется (?!!!), что с их собственностью в России этого не произойдёт. Ну, как же! Нарушать контракты можно только немцам, американцам и всем прочим западникам. Ответные меры недопустимы. Одно только слово по этому поводу в адрес Германии вспоминается: хундершвайнедрек. Лучшая характеристика руководства всей этой страны — и политического, и делового.