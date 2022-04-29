Массированная ночная атака на российскую территорию по целому ряду направлений с использованием барражирующих боеприпасов и беспилотников ставит отнюдь не вопрос об эффективности ПВО в пограничных районах (хотя он тоже имеет место быть), а вопрос об эффективности системы принятия политических решений, касающихся проведения военных действий на Украине. Называть их можно хоть спецоперацией, хоть войной – дело вкуса. Хоть танцующим горшком пускай называют, только в печку ставить не надо. А надо уничтожить ЛЮБУЮ возможность не только быстрого, но и, как мы видим, более, чем эффективного перемещения по территории Украины каких угодно вооружений, боеприпасов, военной техники и ГСМ с Запада, которые туда пока что идут плотным потоком.

Мосты надо рушить! Ну, и, до кучи, всю остальную авто- и железнодорожную инфраструктуру, что армия технически сделать может – для того она и армия. Так и не надо ей мешать делать её работу. Ни из каких соображений не надо. Гроша они ломаного не стоят все эти соображения, сложные расчёты, хитрые планы и прочая лабуда. А также те сведения, уговоры и информационные вбросы, которые идут на начальство по линии западных лидеров, международных бюрократов, своих и чужих олигархов, чиновников и дипломатов всех рангов и степеней. Когда надо будет, последних позовут подвести черту под тем решением вопроса, которого добьются на поле боя военные. Но для этого политики должны тем дать такую возможность, а не играть то ли в сверхблагородство, то ли в сверхидиотизм.

То же самое касается штабов украинских силовиков и прочих центров принятия решений, хоть в Киеве, хоть на Марсе, а также системы обеспечения работы местных медиа, в первую очередь электронных. Какого чёрта они всё ещё функционируют? И какого дьявола туда с инспекциями, речами и прочей командно-штабной деятельностью ездят, как к себе домой, первые лица из Европы и США? Осточертело слышать бесконечные рассказы про наши “красные линии”, которые, если их враг пересечёт, то мы ему – у-ух, как врежем, мало не покажется. Враг этот ни в какие “красные линии” не верит и их не боится, тем более, что сколько он их не пересекает, с ним, врагом этим, наши “переговорщики” толковище как вели, так себе вести его и продолжают. Зачем?!

Кстати, судя по всему, никто на Западе тоже либо ни в какие наши помянутые выше “красные линии” не верит, либо учитывать их не собирается, либо их совершенно не боится и внимания на них не обращает. Что называется, говорить нам ничто не мешает? Ну, мы и говорим. Да и в стране все эти бесконечные разговоры – и с врагом, в разгар боевых действий, и с мировой закулисой, и с самими собой, вызывают всё большее недоумение. Так такого рода войны не выигрывают. Так их только продуть можно. Что особенно обидно с учётом того, что с военной точки зрения мы войну можем выиграть какую и у кого угодно, если сами себя стреножить перестанем. До того не хочется автору в итоге всех этих, никому непонятных комбинаций, ещё одну страну пережить… СССР на его веку уже начальство медным тазом накрыло. Хотелось бы верить, что с Россией то же самое не произойдёт.