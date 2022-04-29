О том, как Америка с Россией бодалась…

В принципе — играем с врагом исключительно в одни ворота. Их лидеров не бомбим, не отстреливаем и никого не свергаем. Нет, понятно, что периодически президент наш что-нибудь эдакое, адекватное ситуации, придумывает и весь мир начинает остервенело пытаться понять, что с этим делать. К примеру, Крымская весна застала всех врасплох, начало операции ВКС в Сирии, Карабахская миротворческая операция, январская операция ОДКБ в Казахстане, начало в феврале спецоперации на Украине… Заметно, что всё перечисленное — сплошь работа армии? Ну, ещё с оплатой за экспортируемый в недружественные страны газ в рублях неплохо вышло. А в целом, стратегически размышляя, делает нас вся тамошняя сволочь очень и очень последовательно, хотя и далеко не с такими результатами как те, на которые они изначально рассчитывают.

Тут можно было бы возмутиться, поскольку если результаты не те, которых они ждут, то что значит «делают»? Поясняем. Исходная страна наша — СССР, ими с успехом нашими собственными руками уполовинена, разделена на полтора десятка республик в каждой из которых у них своя агентура влияния во власти, а в некоторых кроме этой самой агентуры и нет никого. Чему пример Прибалтика, Украина, Молдавия и, с некоторыми вариациями, Закавказье. В Казахстане и Средней Азии сложнее, но и там они более чем успешно работают. Пророссийские политические элиты и русскоязычное население по всему этому пространству зачищены или зачищаются, в том числе силовым путём. Те начальники, что есть — «многовекторны», то есть сдадут и сдают нас кому угодно в любой момент. Была бы только им от этого зримая и ощутимая личная выгода.

Территориальные анклавы, ориентирующиеся на Россию, испытывают тяжёлое давление со стороны соседей. Карабах и Приднестровье находятся под непосредственной военной угрозой, которая в полной мере реализована в отношении ДНР/ЛНР. В меньшей мере это касается Абхазии и Южной Осетии, но расслабляться тамошнему руководству и населению не стоит. Что до внутренней российской ситуации, значительная часть интеллектуальной элиты Западом распропагандирована полностью, оппозиция в огромной мере на противника работает, особо этого и не скрывая, а среди политиков, в госаппарате и деловом сообществе его людей не просто много, а очень много. Хотя на полноценный Майдан их явно не хватает: переворота ждать не приходится. Москва в этом плане не Киев и не Тбилиси. Да и Минск, как выяснилось, тоже.

Тем не менее, для целей и задач ставших застрельщиком новой мировой революции Соединённых Штатов, протестного потенциала и сил, которые можно притравить на Россию, вполне хватает. С Украиной же это сделать удалось, и даже с большим успехом! А с учётом крайне низкого патриотизма российской «элиты», её традиционной нелояльности руководству страны и примата личной, клановой, групповой и ведомственной мотивации над национальной… Но не надо о грустном. Тем более, что грызётся постприватизационная «элита» наша меж собою, как псы над костью, но с этим и на Западе не лучше. Благо, они настолько ретиво у всех «русских» всё отобрали и их по всем направлениям опустили, что невольно многих против себя именно этим консолидировали. Спасибо и на этом, хотя они вряд ли именно этого хотели и на это рассчитывали.

Пугать наших людей, как известно, совершенно бесполезно: народ в стране живёт не пугливый, санкции его только злят. Опять же, всё, что нам вменяли до того, на что многие повелись, типа допинга у спортсменов, теперь совершенно неважно. Если уж пошла такая пьянка, как она пошла, с откровенной поддержкой нацистов, сносом памятников героям войны, запретом советской и российской символики и вообще всего русского, не говоря уже об обстрелах приграничных районов и терактах на нашей территории, значит извиняться не перед кем и не за что. Воевать надо, причём до победы. Ну, что тут поделаешь, если оказывается, что ни черта мы нацизм не победили и не уничтожили. Живёхонек, воскрес и с нами воюет. Только теперь этим поколение внуков и правнуков нацистов и их союзников занимается. И, говоря откровенно, не без успеха. Точнее, с немалым успехом. Стараются.

Характерно, что американцам взорвать связи России с Европой удалось и Западную Европу они сейчас разоряют по всем направлениям ничуть не хуже, чем Европу Восточную, постсоветское пространство и, о чём мало кто у нас знает, Японию в 80-90 годы. Американской экономике от этого сплошной профит. С Израилем, Южной Кореей и Турцией им несколько труднее, а с Китаем, Индией и Ираном и вовсе никак, но в целом, проваливаясь в качестве единственной сверхдержавы, они пока ею являются и нам гадят от всей души. Закончится ли это ядерной войной или нет, предсказывать не будем. Они пока что не уверены, что могут её выиграть, отчего и демонстрируют, что её не хотят. А там — кто знает. Парадоксально при этом, что они до сих пор пытаются стравить нас с Китаем. Тот же Болтон этим зачем-то занимается. Сволочи редкие. Но во многом до того наивны…