Изоляция России

В рамках противодействия попыткам западных лидеров изолировать Россию от мировой экономики, высокое начальство проводит форумы, раздаёт гранты, хвалит и всячески ободряет талантливую молодёжь и создаёт кластеры с красивыми названиями на наиболее важных направлениях, где наша страна в чём-либо отстаёт, зависит от зарубежных поставок или вообще необходимого ей для поддержания конкурентоспособности в той или иной сфере не имеет, а иногда и не имела. И тут можно было бы только радоваться и всячески аплодировать высоким и высочайшим инициативам, если бы не несколько мелких, но беспокоящих заноз. Ибо дьявол, как всегда, кроется в деталях. Причём далеко не мелких, но более чем существенных.

Как говорит народная мудрость: «Какое начало, такое и кончало». То есть хорошо бы, кабы весь пар не ушёл в свисток, РR, составление сметы и выделение бюджетных средств под правильные цели с правильным обоснованием правильным людям. Поскольку ноль, умноженный на ноль и поделённый между бесконечным количеством нулей без палочки, в сухом остатке даёт ноль. Результатом же может считаться исключительно получение вовремя реальной конечной готовой продукции соответствующего качества в необходимом ассортименте и количестве. Всё остальное — а песте халоймес. Пустые разговоры, стало быть, переводя это устойчивое идиоматическое идишское выражение на великий и могучий русский язык.

Импортозамещение означает не широкую информационно-рекламную кампанию про «русский пармезан», который рядом с настоящим пармезаном не находился ни одной миллисекунды своей сырной жизни, или «Суперджет», у которого на какой важный узел ни взглянешь — все импортные. Это процесс, в результате которого ВСЁ изделие изготовлено в стране, причём качество узлов, комплектующих, запчастей, деталей и расходных материалов, которые — все без остатка российские, не хуже, а по возможности лучше зарубежных. И персонал, который на отечественных заводах всё это делает, а после его эксплуатирует — более чем квалифицированный и ни в чём японцам, американцам, немцам и корейцам не уступает. И его есть где готовить, тренировать и обучать. Да и мотивация у него высокая.

А вот замена американского, финского, итальянского или немецкого на китайское или турецкое, которым, судя по всему, наши госинстанции, чиновники и частный бизнес со страшной силой озаботились — это никакое не импортозамещение, а очередная игра в карманный биллиард. Те же тестикулы, только вид в профиль. Обычная для последней трети века нашей истории имитация имитации, чрезвычайно выгодная для организаторов этого процесса, но ничего не дающая стране с точки зрения реального обеспечения её обороноспособности перед лицом внешних угроз и, строго говоря, конкурентоспособности в мировой экономике. Обеспечена будет реиндустриализация страны и восстановление в ней нормальной науки, образования и медицины, уцелеем. Нет — нет. На что все её враги пока что и надеются…