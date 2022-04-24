Совпадения

Так уж в этом году совпало: у православных — Пасха, у армян — 107-я годовщина турецкого геноцида. С одной стороны — Светлое Христово Воскресенье, с другой — память о трагедии и чудовищном, зверском преступлении, одном из самых массовых убийств в современной истории, за которое по большому счёту никто не понёс наказания. Да что там, его и признали-то в мире далеко не все. Никаких компенсаций жертвам и их потомкам, никаких извинений перед ними от лица прямых наследников убийц. Никаких памятных мемориалов в местах совершения преступлений. Больше века прошло — и никакой справедливости. Скорее, стало только хуже. Поскольку Турция активно осваивает тюркский мир и неотъемлемая часть её экспансии — борьба с памятью о геноциде армян и вовлечение в неё других народов, как происходит в том же Азербайджане, который она полностью освоила.

В этот день во всём православном мире люди идут в храмы. Проводятся праздничные молебны, народ святит куличи… Но тысячи армянских церквей и соборов — древних, зачастую первых христианских храмов в тех местах, где они стоят, изумительно красивых и величественных, заброшены, разрушены или превращены в хозяйственные постройки. Действительно, чего крепким каменным зданиям зря пропадать? Что до армянских кладбищ, их и в Турции, и в странах, которые она подмяла или подминает под себя, как происходит с уже упомянутым Азербайджаном, новой богатой нефтью и газом провинцией отстраиваемой Эрдоганом на руинах Советского Союза Оттоманской Порты, просто разрушают. Кому нужны резные армянские каменные кресты, хачкары? Зачем вспоминать о том, что этими землями испокон веков владел другой народ? Нефть и газ в мире нужны всем, а справедливость…

Нынешнему населению этих краёв всё это совершенно точно неинтересно. Тем более, слишком уж недавно происходила резня. Геноцид был делом рук дедушек и прадедушек нынешних руководителей стран, о которых идёт речь. Ладно бы речь шла о седой старине и каких-то вымерших древних народах. Тогда говорить и писать об этом можно было бы совершенно спокойно: никого бы это лично не затрагивало. А так, как сейчас, получается очень уж нехорошо. Нецивилизованно и если подходить к этой теме по-человечески — полное свинство, оправдывать которое турецкие идеологи и политики, конечно, пытаются, но сами прекрасно понимают, что оправдаться им нечем. Отчего они и придумали «мировое армянство», «исламофобию» и прочие кунштюки, призванные отвлечь мир от кровавого преступления их ближайших предков. А так — Пасха на дворе. Православная Пасха…