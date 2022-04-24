Франция прикарманила пару картин

Франция с присущим этой стране размахом, уважением к чужому имуществу и чувством стиля решила оставить у себя две картины из собрания братьев Морозовых на том несомненном для неё основании, что они принадлежат Петру Авену и Вячеславу Кантору, личные коллекции которые входят в число лучших в мире. Картины Серова и Кончаловского — отличная добыча для официальных мародёров из Парижа, тем более, что они и повод подобрали, удачно совместив грабёж средь бела дня с внесением Авена и Кантора в санкционные списки, принятые в связи с нынешней всемирной «охотой на русских». Помнится, как проникновенно Макрон выставку картин из собрания братьев Морозовых открывал, какие слова говорил… Что называется: «как дышал, как дышал»!

Имеет смысл наконец-то осознать: нынешние лидеры западного мира, включая всех без исключения «просвещённых европейцев», которые так высокопарно и прочувственно говорят о своей культурной, цивилизационной и прочих миссиях, рядясь в традиционные для этой публики высокоморальные тоги, прямые наследники дела Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера в грабеже России, да и всех прочих стран, до которых они только могут дотянуться. Так что с межмузейными обменами с этим жуликоватым и в высшей мере прохиндеистым народом пора раз и навсегда заканчивать. Что до того, откуда картины или другие ценности, на которые они накладывают свои загребущие лапы — из музеев или частных коллекций, им это совершенно всё равно.

Так было с золотом скифов из музеев Крыма. Так происходит сегодня с картинами из российских и украинских собраний, по несчастью оказавшимися в пределах досягаемости этих клептократов. У них нет ни чести, ни совести, ни понятия о том, что эти вещи вообще значат. Их слова и подписи, обязательства и гарантии не означают ничего. Точнее, они стоят меньше бумаги, на которой написаны. Единственное, что эти люди понимают — грубая сила, которая может и должна быть применена ко всем, принимающим в этих странах решения. Только под страхом смерти они могут вести себя прилично. Всё остальное для них не стоит ломаного гроша. Как в Войну 1812 года у нас поступали с французскими бандитами из «Великой Армии» Наполеона? К вопросу о «Дубине народной войны»… А как в Великую Отечественную наши партизаны дела вели с гитлеровскими оккупантами?

Ну, так и за чем сейчас дело стало? Атаманов Платовых и Денисов Давыдовых в стране нехватка? Олигархи наши, ограбившие страну, вывезя из неё всё, что смогли, или честно заработавшие свои состояния, решив доживать век на Западе (такие тоже есть), когда их всех на этом самом Западе оглоушили тем, что теперь они там никто, все их заслуги перед местной культурой и благотворительностью обнулены и всё, что им принадлежало, может в любой момент быть у них отобрано, вместо того, чтобы начать отбиваться, как они умели дома и явно умеют до сих пор, предпочли сидеть на ж-пах ровно и молчать в тряпочку? Лондон, Париж и Амстердам только дали пример остальным. И самое интересное ещё впереди. Но всё в этом мире имеет свою цену.

Если правил больше нет, значит их нет ни для кого. Помнится, много что у нас пропало в прошедшие войны, но многое и вернулось. А какие шедевры из Европы экспонировались после того, как были спасены реставраторами, после войны в советских музеях! Искренне жаль, что тогдашнее наше руководство решило их вернуть на родину. Ни благодарности, ни ответной реакции, на которую можно было бы рассчитывать, наша страна в ответ не получила. Один наглый снобизм, подлость и алчное стремление захапать всё, что только можно в жадные руки отъявленных мерзавцев, которые на Западе правят бал. Так что, поймём наконец-то этих людей правильно, сделаем соответствующие выводы и постараемся за всё, что они делают, достойно и с большими процентами их отблагодарить. С Франции, Британии и Нидерландов как раз и начнём.