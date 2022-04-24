Байден пытается поздороваться с пустотой

Почему Байден всё время пытается поздороваться с пустотой? Может, он там кого-то видит? К примеру, Ленина, день рождения которого только что прошёл и самые разрушительные идеи которого он пытается воплотить в Соединённых Штатах? При том, что Владимир Ильич был гением революции и не только снёс империю, но и немало сделал для возникновения нового мира, а для того, чтобы найти, что именно создал или сделал Байден, придётся приложить немало усилий. Хотя разрушил он, надо признать, немало. От того же уважения, которым пользовались ещё недавно Соединённые Штаты, или, упаси Г-дь, доверия к ним, в мире камня на камне не осталось. А ведь он, со всеми своими фантастическими зомби-привычками, ещё при власти!

Зачем англичане отправили на Украину своих САСовцев? С нашими ребятами воевать? Не вопрос, но тогда почему они оказались подо Львовом, который максимально далёк от линии фронта? Готовить очередную масштабную провокацию с использованием оружия массового уничтожения — химического, биологического, а то и диверсию на ядерных объектах, которыми Украина утыкана, как лесная опушка бледными поганками? По Сирии эти ребята и их тамошняя агентура, «Белые каски», тем и запомнились. И до того они там нехорошо себя проявили… Ну, а с учётом того, что для них всех, что арабы, что украинцы — туземцы, как есть дикие, недоразвитые, то и чего их жалеть?.. И ведь до Джонсона уже дошло, что не выиграет Запад войну с Россией на украинском фронте, хоть тресни…

Кто попытается воспользоваться крестным ходом на Пасху к «Азовстали», предложенным предстоятелями УПЦ, известными своим национализмом (который с их точки зрения — патриотизм), хоть он у этих людей ещё и не привёл к разрыву с Московским Патриархатом, как у их соседей, раскольников, ушедших под руку Патриарха Константинопольского, Варфоломея? Западные разведчики, военные инструктора и наёмники, которыми ряды неонацистов, засевших в туннелях под «Азовсталью» нафаршированы, как пасхальный кекс изюмом? Убийцы и садисты из самых разыскиваемых, которых там тоже много? И не приведёт ли это к очередному захвату заложников из самих участников этого крестного хода? Хорошего-то в итоге всё равно ничего не будет…

Ответов на эти вопросы нет. Как и на то, почему военные действия на Украине ведутся так, как они ведутся, оставляя широчайшее поле для неприятных вопросов ответственным лицам, в первую очередь из числа политиков. Не армию же про это спрашивать — она делает всё, что только возможно в условиях скованных рук и того дичайшего недоумения, который вызывает мутнейший «переговорный процесс» с Киевом, которым его участники, судя по всему, почему-то довольны. Темна вода во облацех, непонятны ходы начальства, высокого и высочайшего, ясно лишь, что приключения и сюрпризы всяческого рода нам обеспечены надолго — и не только нам. Нахлебается от складывающейся ситуации весь мир. Одно радует: американцам, англичанам и всей прочей Европе не меньше нас достанется. Больше.