Шольц против прямого столкновения НАТО с Россией

Когда канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о том, что главным приоритетом в «поддержке Украины является предотвращение прямого столкновения НАТО с Россией», понять, что именно он имеет в виду совершенно невозможно. Что Германия и все прочие игроки сборной «дай Зеленскому оружие, пускай его бандиты побольше русских постреляют» будут эшелонами гнать на Украину танки, бронетранспортёры, гаубицы, ПЗРК, ПТРК и беспилотники, не говоря уже о боеприпасах, а мы на это бесконечно будем смотреть, не пресекая потоки оружия и снаряжения на корню? Для чего, вообще-то, достаточно вдребезги разнести те несколько транспортных артерий, связывающих Украину с Европой. Чего сегодня не пойми, не разбери отчего, пока не происходит, при абсолютном непонимании всех нормальных людей в стране, почему именно это так и большом желании свернуть шеи тем, кто за это безобразие отвечает, не отдавая войскам соответствующих команд. Что мы с ними несмотря ни на что до сих пор поддерживаем дипломатические отношения, хотя с той стороны давно уже сделано всё, чтобы отношения эти были окончательно и бесповоротно разорваны? Или, что он и все прочие западные лидеры могут позвонить Путину и тот возьмёт трубку?

Трубку-то он возьмёт и говорить с ними будет. Вопрос, зачем и о чём, но это дело вкуса. Может, президенту нашему нравится их голоса слышать. А может быть, он коллекционирует их идиотские в своей прозрачности предложения, призванные не разрешить конфликт и обеспечить реальную безопасность России, о чём американцам и всему НАТО было в конце прошлого года ясно, понятно, конкретно и предметно рассказано — по пунктам, в мелких деталях, а увековечить его, сохранив на Украине у власти именно тех людей, которые там сейчас находятся и тот режим, который они олицетворяют? Так, а России это зачем? Благо, возникает абсолютная аналогия со всеми теми случаями, когда Запад вмешивался в какую-либо международную свару, на каком угодно конце планеты, и орда его «полезных идиотов» начинала заниматься привычным для них «миротврочеством», неизбежно загоняя самую простую ситуацию в абсолютный кровавый тупик, но изрядно зарабатывая на этом. При этом, чего Шольц то ли не понимает, то ли понимать не хочет, то ли просто придуривается, так это то, что поводов для начала как минимум большой европейской, а может быть и мировой войны западный блок России уже дал столько, что ими можно дороги мостить от Калининграда до Владивостока.

В принципе, Шольца можно успокоить (пока не навсегда, хотя этого очень хочется — он давно со всей своей коалицией этого заслужил). Германия с Россией давно воюет. И НАТО воюет, почти поголовно. Это Россия пока не воюет с ними, отчего все эти страны ещё существуют на карте и даже снабжает их энергоносителями и сырьём, несмотря на всё то, что их руководство в отношении нас по теме санкций, заморозки и конфискации активов и всего прочего по этой части учудило. Да ещё и переговоры невесть зачем с киевским режимом параллельно с военными действиями представители России ведут, что, очевидно, даёт Шольцу, Макрону, Нехаммеру, Гутиеррешу и прочим западным «белым ходокам» (кто не в курсе — это воскресшие мертвецы из «Игры престолов» Джорджа Мартина) надежду на то, что они нас в итоге переиграют. Но в тот момент, как все эти мелкие пакостники от мировой политики приняли решение поставлять на Украину оружие, слать туда инструкторов и наёмников, тренировать её силовиков и притравливать их на Россию, открывать там военно-биологические программы, нацеленные на нашу страну, они подписали себе приговор. Просто его приведение в действие пока отложено. Очень уж Путин человек незлобивый. Всё терпит и терпит…