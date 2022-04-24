Может кто-нибудь перевести на русский язык заявления по Украине высокого европейского начальства так, чтобы они не особо противоречили друг другу? А то не бьются они ни у главы Евросовета Шарля Мишеля, ни у главного европейского дипломата Жозепа Борреля, ни у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ни у всех остальных, кто непрерывно без мыла пытается влезть в российско-украинские отношения с энергией, достойной лучшего применения и в огромной мере ответственен за то, что они дошли до нынешнего состояния. Впрочем, отношения Евросоюза с Россией ненамного лучше, а у таких его амбициозных членов, как Польша вот-вот могут оказаться хуже – и намного. Причём так, что их уже и не восстановишь.

Ещё несколько мемориалов советским воинам, павшим при освобождении Польши Варшава снесёт… Впрочем, не одна она этим балуется. Прибалты и чехи в этом ничуть не лучше. Да и вообще, мода на пересмотр итогов Второй Мировой войны, обеление нацизма как идеологии и Третьего рейха как предтечи нынешней “Единой Европы”, а заодно приравнивание к нему оплёванного до предела на Западе Советского Союза, теперь “мэйнстрим”. То бишь что-то, вроде нашей бывшей “генеральной линии партии”. До того похоже на худшие проявления новояза и бюрократии советских времён, что аж тошнит. Но вообще-то, если постараться, разобраться в том, чего от нас хотят европейцы, всё-таки можно. Благо, говорят они много и в выражениях особо не стесняются.

Наверное, происходит это потому, что небитое поколение к власти в Европе пришло. Это не те, кто воевал и не те, кто отстраивал разрушенную Европу после войны. Да и не ответственные политические и, тем более, государственные деятели. Это мелкие бюрократы и партийные функционеры. Глупые, наглые, самоуверенные и напыщенные до крайности. Россия для них страна туземная и примитивная, чего они не скрывают. Оттого так себя и ведут. Так что с одной стороны Украина должна воевать до победы над русскими (!), для чего она получит всё необходимое ей оружие. С другой, мы должны проявлять милосердие и сострадание к местным нацистам и воюющим в их рядах иностранным наёмникам, давая им уйти по гуманитарным коридорам. С третьей – вести переговоры.

Переговоры, понятное дело, вести надо с еврочиновниками, по их правилам и на их условиях. И коль скоро этого не происходит, они выражают самим этим фактом крайнее неудовольствие и даже возмущение. Что это, в самом деле?! Будет ещё Путин спорить с самим (!) Карлом Нехаммером (кто не в курсе – это целый канцлер Австрии) или Лавров не слушаться и, похоже, больше вообще не слушать Борреля! Пережить это им трудно. Люди, которые до того себя уважают, как все эти господа и дамы с обострённым чувством собственной значимости и личного превосходства над окружающими, вообще с трудом воспринимают ситуацию, когда они для кого-то не истина в последней инстанции и перед ними не встают во фрунт. Сложно привыкнуть, что ты вместе со всеми твоими регалиями никто и звать тебя никак. Но, похоже, придётся. И ведь это только начало!