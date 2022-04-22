Елена Драпеко: Вот так я попала в политику

Культовой ленте «А зори здесь тихие» в этом году 50, а режиссёру исполнилось бы сто лет. Вспоминаем, как это было с Еленой Драпеко.

— В 2022-м году — 50 лет, как вышел фильм «А зори здесь тихие», который стал вашим кинодебютом, и в общем-то, это культовая лента, действительно. Вы видели ремейк («А зори здесь тихие…» военная драма 2015 года, имеет сходство с одноимённой двухсерийной кинолентой 1972 года), наверно?

— Ну… Когда Ренат Давлетьяров — режиссёр, собирался только снимать, он позвонил мне. Я ему сказала: «Ренат, попробуй! Потому что повесть Бориса Васильева — это хорошая, высокая литература, а возможно, получится что-нибудь, так сказать, достойное. Ну, «Гамлета» сколько раз ставили, да, в разных вариантах».

А потом, после фильма, мы с ним опять обсуждали эту историю, и он понимая несовершенство, сказал: «Понимаешь, когда я собрал артистов, я думал, что они знают и думают о войне то же, что и я. А оказалось, что они ничего о ней не знают. Для них немцы — это весёлые туристы. Они не пережили того, что пережило наше поколение».

Мы снимали в местах, где шли эти бои, и Станислав Иосифович Ростоцкий — режиссёр, приглашал к нам своих друзей — фронтовиков, которые приезжали и у костра в лесу рассказывали какие-то истории.

Кстати, в этом году Ростоцкому 100 лет — 21 апреля. Он был великий режиссёр и великий человек. Вот, с ним было необыкновенно интересно общаться. Потому что от него мы многое очень взяли в отношениях к людям, к жизни, к войне. Он — фронтовик. Он был инвалидом войны. Вы же знаете, он был разведчик. И он собрал съёмочную группу из бывших фронтовиков. Оператор — Вячеслав Шумский, художник — Сергей Серебренников, и даже костюмершу нашёл. Понимаете? То есть, всех, кто имел отношение к войне, на студии Горького он собрал в съёмочную группу, и они на нас смотрели, как на свою юность. Они смотрели на нас совершенно удивительно, и вот эта атмосфера фронтового братства, редкая такая в кинематографе — она была у Ростоцкого. Он очень много этим занимался. Поэтому фильм состоялся.

А у Рената вот такая история — хорошая… актёры хорошие… Но души в этом фильме… души не хватает.

— Если уж говорить про душу и про Ростоцкого, Лариса Лужина мне рассказывала, что у неё был роман с ним… И она говорила, что он мог работать с актрисами, только если был в них влюблён. Вы чувствовали с его стороны какое-то мужское внимание?

— Я — нет. Ну, во-первых, нас было пять девочек, он любил нас всех. По отношению ко мне это было такое отеческое, я бы сказала, внимание. Я была, ну, такая плохонькая, знаете… Ну, все были «столичные штучки», а я, как бы, девочка из провинции. Там все были модно одетые…

— В прошлом году, помните, был скандал в Голливуде — Алек Болдуин застрелил на съёмочной площадке оператора… У вас же тоже был случай, когда вы чуть не распрощались с жизнью на съёмках этого фильма.

— Там ситуация была такая, когда перепугалась съёмочная группа.

— А вы не испугались?

— Я не успела перепугаться. Мне главное было — сидеть до последней секунды под водой, потому что Ростоцкий попросил. Ему надо было, чтобы пузыри сровнялись на поверхности, а у меня оказался очень большой объём лёгких, как это ни странно. В общем, я сидела, сидела, сидела, пока у меня, значит, не распухло всё внутри, и после этого я стала выкарабкиваться… Я руку вытягивала, но голову не могла дотянуть. Руку-то они мою видели… Они меня за эту руку вытаскивали, как репку из грядки.

— Вы уверены, что именно этот трагический дубль вошёл…

— Мне Ростоцкий сказал. Дело в том, что я в этом дубле забыла рот закрыть: уходила под воду и воронкой ко мне в рот заливалась грязь. И вот это их потрясло совершенно. И я с этой грязью, полный рот, там сижу до последнего, терплю. В общем-то, хороший получился дубль, его даже не резали, он цельный. Как бы плюхнулась и утонула. Бууу, бууу и всё!

И вот это страшно. Это запомнилось.

Потом где-то я выступала, на каком-то мероприятии, в присутствии больших начальников. Пленум был Творческих Союзов по теме молодёжи, того, сего… И я как раз стучала кулаком по трибуне: «А где тот профсоюз, который обязан защищать артистов?». Я не про себя. Погиб Урбанский на съёмках.

Евгений Урбанский трагически погиб 5 ноября 1965 года на съёмках фильма «Директор» (реж. А. Салтыков). На съёмочной площадке, в 40 км от Бухары, снималась сцена проезда автоколонны по пескам. Согласно сценарию машина Зворыкина (героя Урбанского) должна была промчаться прямо через барханы, обогнать колонну и возглавить её. Наиболее сложный кадр в этой сцене — прыжок машины с одного из барханов. Первый дубль прошёл нормально, но второй режиссёр Николай Иванович Москаленко, который вёл в этот день съёмку, предложил сделать ещё один дубль, хотел, чтобы машина подпрыгивала выше. На втором дубле машина неожиданно перевернулась. От полученных травм Урбанский скончался по пути в больницу.

В Таджикистане двоих детей утопили в горной реке. На съёмках, на каких-то, где нефть добывают, у них вспыхнул факел, взорвался, и люди бежали, и оператор, я помню, выносил на себе камеру.

Аду Роговцеву, на Украинской студии снимают, играет партизанку, у неё связаны руки, она голая, её по снегу ведут и бросают в колодец. А директор картины приказал выключить моторы в автобусах, чтобы сэкономить бензин. И автобусы холодные. И ей негде отогреться. Они костёр разжигали, чтобы её между дублями погреть. Снимали же не один дубль. Раньше снимали 7 или 8 дублей, потому что плёнка Шосткинского комбината заставляла снимать много дублей — вдруг будет брак…

Артист был замечательный — Виктор Авдюшко, снимали «Командир счастливой “Щуки”», и его искупали в ледяной воде, он простудил почки и умер. Месяца через два…

То есть, вот такие несчастные случаи на производстве у нас довольно часто. В общем, такая профессия рискованная.

И поэтому я кричала: «Где тот профсоюз, который должен нас защищать?»

С этого началась моя политическая карьера. А потом рассказала, как мы на БАМ ездили, как нас там принимали. «И какими должны быть наши фильмы, чтобы иметь право быть сброшенными с вертолёта вместе с хлебом и газетами!» — сказала я кинематографистам. Вот эта фраза произвела впечатление на министра кинематографии тогдашнего (с августа 1972 года председателем Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии был Филипп Тимофеевич Ермаш — Е. Д.). И после моего пламенного выступления я думала, меня зароют на 7 метров в землю. После того, как я на них кричала.

А в Президиуме сидел Пастухов Борис Николаевич, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ.. Он подошёл и говорит: «Лена, предлагаю тебе выступить на XXVI Съезде КПСС». Я застыла. «Вы знаете, я уже вышла из комсомольского возраста». Он крякнул и сказал: «Ну, я тоже вышел». Так я попала на XXVI Съезд КПСС (проходил в Москве с 23 февраля по 3 марта 1981 года — Е. Д.). А потом ко мне ещё подошел большой, лысый дядька, который сказал, что он возглавляет ЦК Профсоюза работников культуры и меня приглашает выступить на Пленуме Центрального Комитета Профсоюза по поводу охраны труда в кинопроизводстве.

Потом меня выбрали членом этого ЦК, и я стала заниматься охраной труда. На этом [поприще] я познакомилась и подружилась с Женей Жариковым. (кстати, в 1970 году на съёмках фильма «Смерти нет, ребята!», упав на полном скаку с лошади, получил травму тазобедренного сустава и компрессионный перелом позвоночника — Е. Д.)… Мы с ним потом и с Герасимовым (Евгений Владимирович Герасимов — актёр, каскадёр, кинорежиссёр, лауреат премии Ленинского комсомола) сляпали эту Гильдию актёров кино (Гильдия была создана 5 декабря 1988 года как «Гильдия актёров советского кино», ныне — Межрегиональная общественная организация Гильдия актёров кино России), потому что надо было защищать артистов. Начали работу над законом об авторском и исполнительском праве. И это такое было бурное время — 80-е годы… Вот так я попала в политику.

Фото Никиты СИМОНОВА.