{ 22 апреля 2022 }

«Первый Оскар» — он трудный самый

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

На экраны кинотеатров выходит «Первый Оскар». Фильм о подвиге советских кинематографистов, запечатлевших одно из ключевых, поворотных сражений Великой Отечественной войны. Получившийся документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» стал первой советской картиной, выигравшей престижную (тогда еще) награду американской киноакадемии.

С тех пор утекло много воды, и сейчас, в современном контексте, такой сюжет выглядит, мягко говоря, фантастическим. Но суть с годами не меняется — достоверная хроника ожесточенной борьбы с фашизмом все еще обезоруживает любую пропаганду.

То же происходит и сейчас. Оскар нам, понятное дело, за военную хронику не светит: на фронте нет места ни фальши, ни расовой инклюзивности, ни борьбе за права чернокожих геев — словом, всему, что больше всего уважает новое поколение американских киноакадемиков. Но, слава Богу, нам этого и не надо — достаточно того, что люди знают правду.

Время планировать поход в кино.

НЕВМИНКУЛЬТ


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