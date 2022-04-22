Джозеф Байден и выборы

Ну, наконец-то хорошие новости косяком пошли. Джозеф Байден, действующий президент Соединённых Штатов заявил Бараку Обаме, бывшему президенту Соединённых Штатов, у которого в своё время числился вице-президентом, занимаясь, помимо прочего, Украиной, с хорошо известным для этой несчастной страны результатом, что в 2024 году вновь намерен бороться (!) за пост президента Соединённых Штатов, поскольку он — «единственный, кто может победить Трампа». То есть политическая Америка окончательно впала в геронтофилию, геронтократию и старческий маразм, пополам с деменцией. Альцгеймер, Паркинсон и политкорректность рулят! Старикам везде у них дорога… И как посмотришь лишний раз на Байдена, понимаешь, что для России его новый приход во власть — это исключительно хорошо. Не дай Б-г на этом месте оказался бы кто-нибудь поумнее и поэнергичнее. Такого бы наворотил — камня на камне не осталось… Да и сейчас может статься так, что не останется.

Это раз. С другой стороны, число случаев телефонного мошенничества в России с момента начала спецоперации на Украине сократилось в пять (!!!) раз — и это ещё одна хорошая новость. То есть подавляющая часть аферистов, прохиндеев, воров и жуликов, облапошивавших или пытавшихся облапошить и обворовать наших пенсионеров, домохозяек и прочий особо уязвимый и наивный контингент, не только сама по себе была из незалежной Украины, но и работала оттуда же. Так что военные действия им сильно помешали, за что особое спасибо российскому военному командованию. До того удачно, хоть и совершенно нечаянно, обломали уголовщине её бизнес… Та, впрочем, тоже не в прогаре: она в антироссийский агитпроп включилась. Кстати, интересно, то новейшее оборудование, с которым они работали и работают, всем им западники поставляли именно под финансовые махинации, или сразу с прицелом на использование в будущей информационной и агитационно-пропагандистской войне против нас, которая сейчас идёт?

Возможны оба варианта. Классический рецепт американцев, принятый ими на вооружение после Второй Мировой войны: на взятых под контроль и находящихся в их оккупации территориях, ставить на мафию. В Италии на «Коза Ностру», в Японии на «Якудза», в Косово, на Украине (и далеко не только там на постсоветском пространстве) — на местных авторитетов и из числа тех, кто и без янки был «в законе», и на новое поколение — отмороженных на всю голову молодых «беспредельщиков»… Внедрять их в центральную власть, передавать в их руки власть на местах и так далее. Исключительно эффективный вариант. Компромат на каждого из них заранее есть и они его сами на себя ежедневно и пополняют. Слить можно любого в любой момент. Ах, да он же киллер, наркоторговец, торговец органами, женщинами или оружием на чёрном рынке! Какой ужас! И про права человека и борьбу с коррупцией что-нибудь поубедительнее. Чисто украинский вариант, хотя тамошние бандосы-олигархи покруче многих оказались. Ну, Украине можно хотя бы этим гордиться…