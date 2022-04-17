Про власть

Наша власть при всех режимах — царском, советском, нынешнем, — не может понять кое-что существенное, — и ровно то же самое не осознает и наше общество.

Плохое отношение к России, к ее военным победам, к ее имперским амбициям, к ее возможному и желательному месту в мире — связано вовсе не с тем, что мы кого-то там «угнетаем», «эксплуатируем», что мы кого-то «завоевали», что наши танки куда-то ездили и где-то стреляли.

Все это, в конечном счете, прощается.

И даже если противник рассказывает о чем-то похожем, — он привирает. И даже если не привирает, говорит искренне и со страстью, — подсознательно все равно знает, что дело не в этом.

Воевать — «можно». Претендовать на то и се — «можно». Как можно быть и великой державой, да хоть бы и настоящей империей, и угнетенные сплошь и рядом очень многое, ох, многое прощают своим угнетателям.

Но есть кое-что такое, чего делать нельзя.

Нельзя быть менее богатыми, сытыми, холеными, и, главное, менее самоуверенными, чем те, с кем ты собираешься бороться, те, кого ты хочешь победить.

Именно это и вызывает ту самую русофобию, о которой мы любим поговорить.

Титульная нация империи должна жить лучше, чем ее дальние провинции.

Завоеватель должен смотреть на завоеванного с чувством превосходства.

Местные жители на новых землях должны бегать за солдатами, выпрашивая у них жвачку-колу-чулки-да хоть бы и запчасти для космического корабля.

Граждане великой державы должны иметь больше политических прав, чем их противники, они должны выглядеть так, чтобы издалека было видно — о, это римлянин, это американец.

Здесь — фатально слабое место России.

Любое наше правительство думает, что его государственная сила — будь то нефть, газ, бомба, армия на марше, — это достаточный аргумент для внешнего мира, не понимая, что внешний мир, конечно, хочет купить газ подешевле, а бомбу на голову, конечно, не хочет, но судит он о России совсем не только по ее кремлевскому, официальному пафосу и ресурсу, но и по образу того Ивана, который идет ему навстречу.

И каждый раз получается так, что этот Иван хуже питался, чем те, к кому он пришел, у него меньше всяких полезных и бесполезных вещей, чем у них, и его собственный вес в его государстве — заметно поменьше, чем их право голоса у себя, да и смотрит он на них — ну, как-то не так, как должен смотреть настоящий хозяин жизни.

Побеждать нужно не только твердым характером царя или дальностью полета ракеты, но и национальным образцом своего среднего человека — так, чтобы этот средний человек превосходил средних людей у всех соседей.

И вот тогда — на все закроют глаза, все простят, лишь бы как-нибудь самим прислониться к этой уверенности, к этому успеху в глазах, этому хозяйскому виду.

Это как русский и американский полицейский — в чем разница? Уж точно наши не хуже могут поймать бандита. А разница в том, что американский полицейский смотрит на тебя так, что ты, еще до всяких претензий, уже хочешь лечь на пол и руки за голову. А нашего — иногда хочется похлопать по плечу, предложить денег, а то ведь наверняка два кредита и жена ругает.

Вот и сегодняшний украинский конфликт показывает нам то же самое. Украинцы буквально раздуваются от наглости, от самомнения, от своей веры в то, что им все можно. И даже если армия противника стоит у них в пригородах столицы, они все равно показывают, что мы, мол, уже победители, диктуем свои условия, записывайте.

А русские — что твой Мединский в Стамбуле — стоят заведомо во всем виноватые, спотыкаются на каждом слове, и все рассказывают, как они на самом деле за мир и дружбу, и как любят украинцев, и бесконечно оправдываются, и пытаются что-то доказывать тем, кто только сплевывает ненавистью в ответ.

А теперь вообразите себе, что на Украину вторглись американские войска.

Танки, пушки, самолеты — это все важно.

Но самое главное — как себя ведет человек. Кем он себя считает. И, ровно в той степени, в какой он сам себя любит и ценит, и сам для себя является подлинным победителем, гегемоном, источником права и авторитета, — его власть признает другой человек и другой народ.