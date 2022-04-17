Десять вещей, которые наша власть должна сделать на Украине.

1. Назвать войну войной. Отказаться от уклончивых бюрократических формулировок и сказать правду.

2. Внятно объявить обществу цель этой войны. Не туманную «демилитаризацию» и «денацификацию», не бессмысленный «отказ от нато», а реальную цель — освобождение русских земель как минимум до Днепра и Приднестровья от украинской оккупации и присоединение их к России.

3. Отозвать признание клоуна-преступника Зеленского в качестве легитимной власти и начать, наконец, уничтожение начальства, элит и военного командования Украины.

4. Четко, с самого верха сказать народу Херсонской, Запорожской и Харьковской области, что Россия пришла навсегда, что их земли и города не будут предметом подлого торга с «шайкой нацистов и наркоманов».

5. Ударить по всей инфраструктуре управления Украиной — железные дороги, телевещание, мобильная связь и интернет.

6. С самого верха публично обязать чиновников всех ведомств, а не только военных, — обеспечивать население освобожденных областей всем, что им требуется в повседневной жизни.

7. Ввести в уголовный кодекс статью, наказывающую за публичную поддержку антирусской и антироссийской военной и националистической пропаганды. Массово прогнать через заочные суды по этой статье либералов-эмигрантов и конфисковать их имущество в пользу раненых и родственников погибших военных.

8. Исправить идиотскую ошибку и создать в Сумской и частично Черниговской области зону безопасности и военного контроля на глубину до 100 километров, чтобы исключить обстрелы наших регионов.

9. Отказаться от униженного, бормочущего стиля «переговоров и договоренностей». Это вы рассказывали нам со всех трибун, что в Киеве сидят нацисты? Каких договоренностей вы хотите с нацистами?

10. Предложить, наконец, военную работу Игорю Стрелкову.