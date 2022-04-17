Психология Начальства

Я убежден в том, что значительная часть проблем России — и уж тем более сейчас — связаны просто с феодальной и бюрократической психологией Начальства.

Именно Начальства с большой буквы — как отдельной сакральной сущности.

Что я имею в виду?

Там, где в Киеве по офисам резво носятся хитрые мальчики-авантюристы, перебивая друг друга и предлагая разные завиральные вроде бы идеи, которыми, однако, они умудряются забить эфиры и мозги миллионов людей, — там у нас в приемной сидит дядя с папочкой.

Ждите, Иван Иваныч занят.

Час сидит, два сидит, три сидит. Приема нет.

Приходите завтра.

А до этого папочка еще и пролежала на столе пару недель, поскольку к тому дяде, что сидит в приемной, тоже нужно попасть на прием, и надо еще добиться того, чтобы хоть одно разумное предложение вообще прошло сквозь сито четырехсот пятидесяти восьми согласований, где хоть что-то живое на всякий случай вычеркивают — мало ли что! лучше не надо! — и оставляют сплошную бессмыслицу.

Но бюрократический контур — внешний, а внутренний контур — феодальный.

То есть там, где с одного края бесконечно сидят эти замзавы с папочками, высиживая самые оптимистичные и самые безопасно невнятные формулировки на любой случай, — там с другого края свободно заходят в кабинеты какие-то придворные лакеи, фавориты, шуты и шутихи, охранники, няньки, кучеры и дальние родственники. И с ними как раз все вопросы решаются быстро, но это другие вопросы — как бы порадеть родному человечку, как бы выделить ему миллиард непонятно на что — тут в дело идет опять бюрократическая лексика — на укрепление и содействие дальнейшему развитию и тп.

Вот так оно и работает.

То есть не работает.

Тяжело жить в мире Начальства — в мире, где, кроме собственно комфорта и спокойствия Начальства, а равно и соблюдения всех его церемоний, больше ничего нет.

Но как-то живем.