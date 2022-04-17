С чем и с кем мы столкнулись. Чтоб знать

Есть такая профессия — актёр. Непростая профессия, сразу скажем. Много вводных: надобно помнить текст, надо держать состояние, помнить мизансцену, ориентироваться на партнёра, следить за светом, за камерой, играть, одним словом. Не у всех получается.

Пойдём с начала: как люди к этому приходят, как воспитывают в себе профессиональные навыки, как добиваются успеха.

Сначала первое — мотив.

Изначальное желание нравиться окружающим — свойство данное человеческому существу от рождения, одна из форм видовой социализации, присуще нам всем. Кроме этого естественного желания, есть такие факторы, как тщеславие. Без него актёру никуда. Желание узнаваемости, славы и связанного с этим материального благополучия. Тут тоже всё понятно.

Теперь о входе личности в профессию. С первых шагов, помимо гуманитарного хода соискателя в литературу, искусство, присутствует болезненный момент — надо безостановочно нравиться.

Приёмной комиссии в театральном ВУЗе, на многочисленных кастингах.

Помимо актёрского таланта, требуется специальное нервно-психическое состояние. Нравиться, требует усилий, рано или поздно накладывающих особую печать на личность.

После успешного прохождения в профессию человек-актёр обретает своеобразное представление о себе. Этакая смесь осознания своей избранности, едва ли не мании величия и комплекса неполноценности — тебе по прежнему надо истово нравиться — режиссёру, продюсеру, зрителю.

Тебя возят на съёмки, предоставляют специальный трейлер, платят большие гонорары, сдувают пылинки, но в тоже время лишают самостоятельности, заставляют говорить чужой текст, вводят в постоянную зависимость от кого-то, чего-то.

Поверьте, постоянно находиться в таких состояниях разрушительно для личности. Поэтому в актёрской среде так сильно выпивают. И не только выпивают.

Теперь о нашем «герое». Как актёр Владимир Зеленский состоялся на стыке непосредственно артистической игры и цирковых, клоунских реприз. Был успешен, чего уж там. Нравился и продюсерам и зрителю, сеял со сцен и экранов разное, зачастую далёкое от разумного и вечного, по большей части, нежепоясное, пока…

Пока политический продюсер Коломойский не предложил ему главную роль в одном спектакле. По жанру пьеса определялась как фарс, но с кровавыми элементами хоррора в финале.

Собственно, завершающий акт пьесы мы все с печалью и наблюдаем на Украине в режиме «здесь и сейчас». Интересно, а на поклоны главного героя выведут или вынесут?