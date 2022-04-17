Сепарское кино

Пишут, что жизнь уже не будет прежней и всё изменится радикально. Аналитики прогнозируют проседание нашего ВВП аж до 12% на переходный период, умные люди говорят о коренном изменении структуры хозяйствования.

С политико-экономическими изменениями более-менее ясно: национализация стратегических отраслей, Госплан, при том максимальная предпринимательская свобода для малого, артельного бизнеса — ширпотреб, предприятия общепита…

Всё, как в книге Александра Галушки «Кристалл роста», благо, есть на что оглянуться, остались теоретические наработки, а руки помнят…

Короче, «Сталинский ренессанс» с середины 20-х по начало 50-х.

Это по хозяйствованию материальному. А вот в гуманитарной части радикальных изменений такой ясности нету.

Вспоминая упомянутый ренессанс, отметим, что функции госпродюсера исполнял, практически, один человек. На его художественный вкус равнялись, к нему подстраивались художники. Вкус определённо был, как имело место и чёткое идеологическое целеполагание.

Иосиф Виссарионович ставил задачи и художники с литераторами их исполняли, выкладываясь талантами и усердием по полной.

А что сейчас?

Одно из замечательнейших качеств Владимира Владимировича — чёткое определение собственной компетентности. В искусствоведы никогда не рядился. В питерский период жизни, знаем, частенько хаживал на спектакли в БДТ, уже будучи президентом водил госгостей в ГАБТ, в остальном ограничивал себя в искусстве вручением наград и произнесением поздравительных слов. Ну ещё пару раз посидел на режиссёрском стульчике на съёмках Никиты Михалкова.

Да и целеполагание нынешней России сформулировано кое-как. Власти показалось, что «пусть расцветут все цветы» и они не заставили себя.

Без призору художники и разбушлатились — прекратили бояться чего либо, стали своей безнаказанной смелостью гордиться и ставить её впереди художественного паровоза.

Да, надо отметить, что такая суровая опция как «расстрелять» в теперешний вегетарианский век у власти отсутсвует. Что безусловно притупляет страх — непременный спутник больших художественных достижений.

И так, президенту не до культуры с искусством — первоочередные задачи — экономика с оборонкой занимают всё время и все силы. «Комиссары в пыльных шлемах» от культуры, мягко скажем, не оправдали возложенного. Показателем их продуктивности стал отечественный звездопад в ближнее и дальнее зарубежья.

Ситуация, практически, полностью дублирует аналогичную столетней давности. Даже хуже — в 20-е прошлого века пароходами валили философы, теперь ими и шлюпку не укомплектовать, валит всякая шушера. Но шушера эта занимала своим контентом едва ли не 90% информпространства. На кого менять? Какие задачи ставить? И главное — кто их будет ставить? — отвлекать на это лично Владимира Владимировича контрпродуктивно.

Но происходящее настоятельно требует художественного осмысления. Правдивого и жизнеутверждающего.

История подсказывает надежду. После Великой Отечественной в культурной жизни страны случилось такое мощное явление как «лейтенантская проза». Люди прошедшие испытания войны принялись писать, осмысляя свой окопный опыт, писать правдиво и эмоционально. Собственно правду о той войне мы знаем от них.

Ныне расчитывать на писателей не приходится — «их есть», но беда в том, что житель России, увы, разучился читать. Значит, снова по Ленину: «из всех искусств для нас важнейшим является кино и цирк…»

Цирк уехал, кино частично тоже… Остаётся ждать появления нового кино. И почему-то кажется, что ожидаемое явление будет называться «сепарский кинематограф».