{ 14 апреля 2022 }

Фантастическое разнообразие версий происходящего на Украине

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Фантастическое разнообразие версий происходящего на Украине и причин проведения там Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации этой постсоветской республики, публикуемых и всерьёз обсуждаемых западными СМИ, политиками и сетевой общественностью, потрясает. Путин восстанавливает СССР. Нет, не СССР, а сразу Российскую империю. Путин обезумел, иначе бы он никогда не решился бросить вызов… — далее варианты на выбор: свободному миру, демократическому миру, Соединённым Штатам, НАТО, Евросоюзу, свободной и демократической (!) Украине, за спиной которой стоит (далее всё зависит от фантазии автора очередного пассажа)… В общем, сорок бочек арестантов во всех возможных вариантах идей, на выбор.

Между тем, Путин по уровню аналитических способностей, уму и хладнокровию на порядок превосходит не только всех своих критиков и комментаторов его действий, но и всех известных политиков мирового класса, по крайней мере, западных. И уж в чём его совершенно точно нельзя обвинить, так это в импульсивности, нерациональности и непродуманности шагов. Спонтанность и склонность к авантюрам — это точно не про него. Так что, какая Российская империя, какой Советский Союз? И уж точно, со здравым умом и трезвой памятью у него, в отличие от Байдена, Джонсона, Зеленского и всех прочих, более чем в порядке. Просто его просчитать никто не может, да никогда и не мог. Особенность у него такая…

С другой стороны, что там такого супертаинственного в нём просчитывать? Базовые принципы, которыми он в своей жизни и деятельности руководствуется, он ни от кого не скрывает и ни разу, как минимум за последние четверть века, им не изменял. И принципы эти чрезвычайно просты. Он выдерживает своё слово и не любит, когда его самого пытаются обмануть. Никуда не торопится, действует только наверняка и не предпринимает ничего под давлением. Всегда выдержан, спокоен и корректен, хотя не приемлет хамства. Не любит предателей. Не позволяет застичь себя врасплох. И, главное, сам никого не свергает и не заставляет править так, как хочется ему, но терпеть не может, когда этим занимаются другие. Вот, что тут неясного?! Соответственно он и действует, поддерживая в мире стабильность, а не разрушая её.

В Венесуэле и Сирии, Белоруссии и Казахстане он остановил свержение их президентов извне, за которым стояли Соединённые Штаты и их союзники. В Грузии в ходе «Пятидневной войны» никто из наших не стал свергать Саакашвили, хотя для этого были все мыслимые причины. Да, президентом России тогда числился Медведев, но Путин как был в стране номером первым, так им и тогда оставался. На Украине он сейчас предотвращает попытку уничтожения с её помощью России, останавливая превращение этой постсоветской республики в таран НАТО и американцев, нацеленный на нас. И тут самое смешное в том, что он действительно делает именно то, о чём говорит и имеет в виду именно то, что делает. Странно для всех его критиков и открытых противников, но это именно так.

Денацификация и демилитаризация киевского режима были изначальной целью военной операции там России. Ну, а сегодня это ещё и прекращение мировой гегемонии США. И как раз в этом с ним солидарны полмира, включая страны, которые вообще не знают, что такое Украина, где она находится и на каком языке там говорят. При этом именно действия Соединённых Штатов и их союзников, явно направленные не просто на уничтожение России, как страны, но и самих русских, как нации, и всего русского, что знает мировая история и культура, стали тому причиной. Странно было бы, если бы это не было так. В суицидальных наклонностях ни Путин, ни Россия, ни русские, как народ, совершенно точно замечены не были и вряд ли будут. Излишне доверчивыми были — это да. Но, похоже, вовремя перестали…

Евгений Сатановский


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