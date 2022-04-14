Прогулка Бориса Джонсона с Зеленским по Киеву напомнила о старой ирландской пословице: «Если двое соседей дерутся, значит вчера у одного из них ночевал англичанин». Вот это как раз и о нашей с украинцами замятне. Понятно, что принцип «Разделяй и властвуй» не в нынешней Британии придумали, им в своей политике ещё римляне руководствовались, и более, чем успешно, но для официального Лондона эта максима, похоже, как была одной из рабочих лошадок в период, когда его пираты, купцы и политики Британскую империю строили, так ей сегодня и остается, когда от той империи одно воспоминание осталось. Так что, как в Российской империи про королеву Викторию говаривали: «англичанка гадит», так и сегодня говорить можно — только уже не про действующую королеву, а про всё её правительство.

Гадят нам, впрочем, не только англичане и не только на Украине, но и все прочие «цивилизованные» и примкнувшие к ним «околоцивилизованные» страны. Просто англичане из них — едва ли не самые шумные, наглые и откровенные. Пожалуй даже хуже американцев. У тех для этого есть хотя бы то основание, что они пускай слабеющая на глазах и находящаяся при последнем издыхании, но всё-таки сверхдержава, которая треть века ощущала себя главной в мировой песочнице. А у Соединённого Королевства-то для его нынешней фанаберии какие основания, помимо тех, что оно играет роль мелкого забияки-шестёрки при большом громиле, застрельщике любого гоп-стопа?! Воспоминания о том, как они 100 лет назад четверть мира контролировали? Или оптимизм от встречи Джонсона с Зеленским?

Нет, последнего эта встреча явно возбудила до крайности. Благо, он сейчас купается в аплодисментах мировых парламентов и, пока его страна с нами воюет, организовал по ним настоящий гастрольный чёс, параллельно зарабатывая на войне миллиарды. Точнее, воруя, но когда кого на Украине такие мелочи смущали. И до того он от ощущения своего величия перегрелся в районе головы, а точнее того предмета, который ему голову заменяет, что с тем же Штайнмайером встречаться вообще отказался. Подумаешь, президент Германии! Он же с Лавровым и Путиным общался — так и нечего Зеленскому на него время тратить. Других пускай к нему из Европы присылают — примет. Всё-таки наглость не второе счастье — первое. Что у Джонсона, что у Зеленского. Два сапога пара.