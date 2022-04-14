Южная Корея отказалась поставлять Украине летальное оружие

Южная Корея, единственная страна в западном блоке, отказалась поставлять Украине летальное оружие, в отличие от всех прочих, кто в НАТО и в числе их союзников состоит. Зачтётся это ей в случае чего. В то же время Турция, которая вооружения на Украину гнала и до сих пор гонит вовсю (сейчас через Польшу), играет на все стороны конфликта сразу. Им главное — заработок. И под это Анкара на всё пойдёт, что в огромной мере объясняет особый режим отношений Путина с Эрдоганом, а заодно — на кой чёрт именно в Стамбуле прошёл очередной раунд российско-украинских переговоров. Они, понятное дело, обречены на провал: договариваться о чём-то с Зеленским бесполезно, да и не даст ему никто выйти из войны, но Эрдогану статус миротворца по его собственным соображениям важен.

Ему персонально мы в этом и подыгрываем, не имея по его поводу и по поводу его амбиций на постсоветском пространстве никаких иллюзий. Как он свою Новую Оттоманскую Порту в виде Организации Тюркоязычных Государств за наш счёт строил, так и строит. И дальше строить будет. Однако любой, кто его на президентском посту сменит из числа его конкурентов, кем бы этот человек ни был, неизбежно займёт активную проамериканскую и агрессивную антироссийскую позицию, чем бы это для Турции и её экономики не обернулось. И этот факт учитывать необходимо, что, строго говоря, Путин в своём взаимодействии с Эрдоганом и делает. Это называется у французов «реаль политик». Другой она не бывает и не может быть в принципе.

Пока что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о том, что военные корабли через Босфор и Дарданеллы, в соответствии с Конвенцией Монтрё Турция пропускать не будет. Что в текущей ситуации сильно ограничивает возможности НАТО вмешаться в конфликт России с Украиной на стороне Киева — и это для нас плюс. Символично и то, что дискутируя с американцами вопросы буксующих поставок Анкаре военной авиации, турки заявили о возможности, в случае отказа, заключения с Россией договора о поставках Су-57. И, судя по тому, что было с С-400, не блефуют. Тоже плюс. Ну и, наконец, их готовность создать специальную авиакомпанию под перевозку российских туристов о многом говорит. Своя рубашка ближе к телу — как раз про это. А там — как мы сами на Украине сработаем. Боррель же требовал воевать там до победы? Ну — это для нас хороший стимул!