Провели очередной опрос насчёт возможного отказа в России от бакалавриата и магистратуры, как наиболее ярких символов тысячекратно проклятой и заклеймённой профессионалами (настоящими, а не свежеиспеченными начальством под обоснование своих хитровымудренных комбинаций) и родителями «Болонской системы». Поговорили и о возможном возвращении России к традиционному пятилетнему высшему образованию (специалитету). Говоря проще, о возврате от англо-американской академической системы, внедряемой через колено и через «не могу» чиновниками, вместе с любимым ими ЕГЭ, под расфасовку и распластовку страны в качестве придатка контролируемого американцами и приспособленного именно к их нуждам мира, к традиционной для нашей страны немецкой, рассчитанной на её собственные нужды.

Результат предсказуем. За проверенное временем образование, позволившее создать экономику сверхдержавы, за счёт которой нынешняя Россия до сих пор пока ещё держится на плаву, выступают две трети респондентов, в том числе три четверти людей с высшим образованием и 93% родителей старшеклассников. За двухступенчатую — треть. Насколько можно судить, тех, кто считает, что дипломы такого рода помогут им и их детям устроиться на Западе, и, что куда существеннее, начальство, которое всё это безобразие в своё время и затеяло. Во-первых, именно под американизацию страны «сверху», в качестве то ли колонии, то ли протектората. Во-вторых под выбивание из народа денег, как и все без исключения наши «реформы», «оптимизации», «модернизации», «реновации» и прочая словоблудная взяткоёмкая и полезная лишь для бесконечного размножения никому не нужных ведомств хрень.

Впрочем, и в старые советские времена по целому ряду профессий обучение занимало шесть лет. Только связано это было с объективной необходимостью для тех же врачей или выпускников особо сложных направлений естественнонаучной и инженерно-технической деятельности освоить весь объём нужных для них знаний, а не с острым желанием высокопоставленных жуликов заработать самим и обеспечить возможность оттока молодёжи поумнее на западные рынки труда, под заказ оттуда. Называлось и называется до сих пор это, разумеется, иначе: «полноценная интеграция российского высшего образования в мировую систему», что звучит гораздо красивее и внушительнее. Экс-министр Филиппов, с которого всё помянутое безобразие начиналось, до сих пор про это баки всем, желающим его слушать, забивает. Очень упорный чел! Так что ни черта он и все его наследники ничего нормального в стране восстановить не дадут. Не для того старались.