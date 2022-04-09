В Молдавии собираются запретить показ советских военных фильмов. Пропрезидентская партия внесла поправку к закону, и теперь ее на полном серьезе рассматривает парламент. Чтоб два раза не ходить, еще и назначили штраф за георгиевскую ленту, а также буквы Z и V.

В целом поведение Санду и ее команды понятно: так же ж хочется поддержать сражающихся украинских нацистов и не выпасть из дружной европейской семьи, но во весь звонкий молдавский голос сделать это не выходит: и с Газпромом скоро опять цыганить, и просто страшновато, ведь очень уж всё рядом, а вопросов к Кишиневу накопилось достаточно.

Вот и пытаются, отказываясь от санкций, гадить хотя бы по мелкому, не понимая, что для сердитой России сейчас глумление над скрепами — гораздо больший грех, чем вопросы оплаты газа. Гагаузский парламент уже выступает против идиотских кишиневских инициатив, и это для Санду тревожный звонок: к моменту встречи русских солдат у Приднестровья его потенциальные границы могут увеличиться. И будет очень тяжело отказать людям в праве смотреть советское кино, помня, что именно с подобных запретов многое начиналось и в Киеве.