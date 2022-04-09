О смене эпох в разгаре этого процесса

Подумалось тут… Автор (и не он один) вечно возмущается теми, кто сейчас в этой жизни на коне и решает, что и как должно в ней происходить. Поскольку решают они до того косо и криво, и последствия этих решений неизбежно будут до такой степени печальными… А ведь зря он к ним так. Они же не виноваты. Точнее, не во всём виноваты именно они. Как баран невиновен в том, что щиплет траву и ведёт себя, как баран: бодается и блеет. А волк не виноват, что его диета — мясо и он рычит и кусается, а если захочет блеять, так ведь не получится, даже если будет очень стараться. Просто у них, у волков и баранов, природа разная. Вот и у нас, людей, она разная, даже если мы из одной страны, одной национальности и говорим на одном и том же языке. Что общего между бомжом и профессором, любящей матерью и дамой полусвета, вором и подвижником, героем и предателем? Что им всем в школе про Менделеева, Пушкина и Толстого с Достоевским рассказывали? Что они в курсе, что “жи — ши” надо писать с буквой «и»? Или, что «пифагоровы штаны на все стороны равны»? Даже если им в равной мере жалко Серую Шейку или Белого Бима Чёрное ухо…

На самом деле мы не просто разные, воспринимаем жизнь по-разному и поступаем зачастую диаметрально противоположным образом. Мы из разных эпох. Вот, как раз сейчас, на наших глазах эпоха меняется. Шестерёнки истории проворачиваются со скрежетом, ломая сопротивление людей и целых стран, которые пытаются сохранить свои миры или хотя бы замедлить их разрушение, но процесс начался и он идёт всё быстрее и быстрее, причём чем всё в итоге закончится, один Г-дь Б-г знает. Если, конечно, принять за данность, что существует где-то в горних высях Демиург, создатель вселенной, и ему есть хоть какое-то дело до тех, кого он волею случая породил. Для автора это вовсе не очевидно, но исходя из отечественной литературной традиции он без особых заморочек использует отсылки к образам высших сил. Оно и проще, и доступней для понимания, а если они, силы эти, существуют и чем-либо окажутся недовольны, так сами с автором и разберутся, не тратя особо времени на обращение к посредникам, в роли которых вечно пытаются выступать то священнослужители всяческих конфессий, то политики, а то и просто политологи и прочий невнятный шарлатанский народ.

Но это частности. В целом же, возвращаясь к тому, с чего начался наш разговор, вот, была же у древних греков идея Золотого века. Насчёт того, что когда-то всё в мире было хорошо и даже преотлично, но разгневали люди Олимпийских богов, и послали те им испытания, меняя эпоху за эпохой, с худшей на ещё более худшую. Медный там век, Железный… Вот и у нас получается точь в точь. С поправками на то, что прошлое мы вечно видим либо в розовых тонах, либо в избыточно чернушных. Так что всё, что ниже автором написано о тех эпохах и порождаемых ими типах людей, с которыми он встречался или про которых ему рассказывали, вполне условно. Но уж точно не условнее «Чёрного квадрата». Так вот, насчёт «Золотого века» не скажем. Не отмечен таковой ни в каких анналах, по крайней мере нашей истории. А вот «Серебряный» был. По крайней мере, в литературе. Говорухинская «Россия, которую мы потеряли» — как раз про это время и эту жизнь. Сплошная романтика, высокая эстетика, изящество чувств, материальных форм и выражений. При канувших в Лету воспоминаниях о реальной жизни основной массы населения, которое никого никогда не интересовало и до сих пор не интересует.

Последние годы Российской империи, рухнувшей как карточный домик после того, как её последний император, совершенно не годившийся для управления страной, безвольный, капризный, и вечно плывший по течению (страшно неудачное сочетание качеств для человека, облечённого высшей властью), втянул страну в две ненужные войны итогом которых стали две революции… После чего всё обвалилось в кровавую замятню, из которой удалось восстановить страну гигантскими жертвами, с огромным трудом, ценой новых войн и репрессий, ставших неизбежным следствием борьбы за власть. Их, эти годы, теперь вспоминают и сдуру пытаются копировать нынешние государственные и окологосударственные деятели обоего пола, не отдавая себе отчёт в том, что во-первых создают не более, чем имитацию и декорацию прежней жизни, а во-вторых стараются вернуться на «Титаник», отплывающий прямиком навстречу айсбергу. Сомнительное достижение, даже если предполагать, что оно может кому-нибудь и в самом деле удаться. Но при этом люди, которых породила революционная и послереволюционная эпоха, многое могли и на многое были способны.

Может быть с эстетикой «Серебряного века» у них всё было негусто. Не до отвлечённых материй им тогда было. Но весь мир они перелопатили изрядно, Советский Союз, пускай огромной ценой, построили и сверхдержавой он стал. А что будет легко, никто и не обещал. Считая по эпохам — «Медный век». Герои и палачи, строители нового мира и те, кто пытался сохранить наиболее важные осколки мира старого, самоотверженные и подлые, жертвенные и кровожадные, титаны и карлики… В огромной мере то, что мы сейчас собой представляем, как страна и народ — результат той эпохи, которая, закончилась вместе со Сталиным. Всё последующее, вплоть до самороспуска Советского Союза, было уже совсем другой эпохой, которую автор, как металлург по образованию и работе позволяет себе назвать «Железным веком». Его основой были люди, которые делали конкретные дела и из них складывалась конкретная жизнь страны. Куда более безопасная, чем раньше, без классовых чисток и репрессий, без больших войн и с тем уровнем безопасности в отношении внешних угроз, которую давал ей ядерный статус. Правда начальство изнутри гнило, гнило и в итоге-таки сгнило.

Относится это в основном к начальству партийному, среднего и высшего разряда, которое не нашло ничего лучшего, чем страну поделить и, выкроив себе из неё каждый по собственному государству, начать доить, кроить и перекраивать под свои представления о том, какой жизнь должна быть. Отчего проросли по всем углам и крайний национализм, и рецидивы нацизма (большой привет Украине и Прибалтике), и религиозные всплески, часто в самых экстремистских формах, и уголовщина всех типов и видов, проникшая в госаппарат и во многих случаях подменивший его, особенно в судах и правоохранительном блоке. А поскольку критерием успеха стали деньги, вне зависимости о их происхождения, начальству после распада СССР и на фоне чудес с захватом и переделом активов особо никто из тех, кто ими обзавёлся, вне зависимости от их статуса и состоятельности, не верил и не верит, а имитация дела куда прибыльнее, чем само дело, так мы и имеем то, что имеем. «Эпоху воздуха», которую смело можно было бы назвать «Эпохой жуликов и воров», если бы это словосочетание не забил под себя и свои интриги в поисках власти Навальный, который сам по себе именно к этой категории человеческого материала и относится…

И вот теперь, вопрос: как все эти люди могут понять и принять друг друга, хотя бы даже и представляли они несколько поколений одной семьи? Одни ностальгируют по теоретическому образу империи и императора, соборов и губерний, наследия Третьего Рима и прочей теоретической эстетике. Другим нужно, чтобы старые миры рушились до основания, а они бы стояли во главе новых, и чтобы кровь могли лить невозбранно (но их самих чтобы никто не прикончил — рисковать своей головой мало кто готов, кроме религиозных фанатиков). Третьи хотят и умеют строить новое и поддерживать на плаву созданное до них, так что никак не понимают, почему при таких громадных возможностях десятки лет подряд либо ничего внятного не делалось, либо делалось чёрт знает что, притом, что деньги из страны хлестали рекой и там, куда они ухлестали, они теперь пропали безвозвратно. Ну, а четвёртые, нынешние, которые составляют основную массу госаппарата и руководящего звена на всех уровнях, до того привыкли к халявным денежным потокам, гламуру и имитации деятельности, что иначе жить уже не могут. А эпоха-то новая. Старая — тю-тю. Как выжить в ураган бабочке-однодневке?!