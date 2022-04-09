В Великобритании дефицит… помидоров

В Великобритании внезапно нарисовался дефицит… помидоров: в некоторые крупные гамбургеры в местных «Макдаках» начали класть один кружок вместо двух, как положено по классическому рецепту. Так и видится, как их посетители проклинают за это Россию, русских и лично Путина, хотя чем все мы и он лично помешали англичанам вырастить помидоры в парниках или привезти их из тех стран, где они растут в открытом грунте, ума не приложить. Самолёты мы у них не конфисковывали, небо на большинстве необходимых для этого маршрутов, не закрывали, порты британские для судов-томатовозов из Азии и Америки, вроде как, открыты… Да и денег в банках, как минимум тех, которые они у России и российских бизнесменов украли, такая прорва — хватило бы всю страну помидорами завалить. Везли бы их, что ли, из Украины и Молдавии, через дружественные им всем Польшу, Чехию и Румынию, что ли. Кто мешает?! Хотя плохим танцорам… А ведь у Джонсона в его дурацком правительстве, других, пожалуй, и нет.

В Германии тамошние министры тоже, судя по всему, окончательно сбрендили. Съехали с глузда, сошли с ума и отморозились — особенно из партии «зелёных», которая как к власти прорвалась, так её представители в правящей коалиции и расколбасились, явно решив похоронить собственную страну своими собственными руками. Одни только советы насчёт экономии всего, что только можно и нельзя, ради того, чтобы Москве нагадить, чего стоят… Не ездить быстро, не протапливать дома зимой и не включать кондиционеры летом, реже мыться и мыть посуду и руки холодной водой, реже стирать, непременно приговаривая при этом «получи Путин» (новая магическая формула, типа «Авада Кедавра» из Гарри Поттера, что ли?)… В принципе, можно ещё и воду в сортирах за собой не спускать: в масштабах всей страны должно исключительно эффективно получиться. А на полученных таким путём органических удобрениях дома выращивать помидоры — для англичан. Тем должно понравиться!

Евробюрократам главы крупнейших концернов про надвигающийся коллапс в экономике Европы говорят, про истощение запасов сырья, про банкротства и массовую безработицу, про то, что всё, что той Европой достигнуто со времён войны летит под откос и обрушатся, обратившись в прах, целые отрасли, не исключено — необратимо, но кого это в нынешних кулуарах европейской власти волнует? Зато принят пятый пакет европейских санкций против России, а в Нижней Саксонии запетили не только букву Z, как символ российской военной операции на Украине, но и георгиевскую ленточку, а заодно и всю прочую символику, которая связана с Россией и Победой в Великой Отечественной войне. Всего одна федеральная земля из 16, но лиха беда начало. Интересно, когда в Германии свастику разрешат? А поляки дико обиделись на французов и персонально на Макрона, который их премьера Моравецкого назвал правым антисемитом. О дивный «новый мир» — тот самый мир заветных «европейских ценностей»…